Adamari luce las arrugas de su cuello con orgullo y empodera a las mujeres

Adamari Lopez sigue dando lecciones de amor propio e inspirándonos con su transformación y su ejemplo.

La puertorriqueña dio un gran cambio en su vida, para mejorar su salud y sentirse más segura consigo misma, hallando su mejor versión.

Constantemente comparte en redes los entrenamientos que practica a diario y demuestra que, con constancia, esfuerzo, y disciplina se puede lograr grandes cambios.

Incluso, hace unos días posó en leggins y top y dejó ver su abdomen, donde ya tiene cuadritos y está muy tonificado.

Adamari Lopez luce con orgullo las arrugas de su cuello

Pero, además de estos cambios, también llegan otros que ocurren al bajar de peso y con la edad.

Y es que, al adelgazar y perder peso, hay zonas del cuerpo donde queda piel flácida, pero eso no la acompleja, pues forma parte del proceso.

Por eso, Adamari posó con un gran look frente al espejo, con pantalón rosa pastel, y camiseta blanca asimétrica.

En la imagen se ve a la celebridad con el cabello recogido en una cola alta, dejando ver las arrugas y piel flácida en su cuello, luciendo hermosa y poderosa.

Y es que esto no la acompleja, ni siente pena por ello, al contrario, se siente tan orgullosa de los cambios que ha tenido en su cuerpo, que muestra cada parte, desde lo bueno hasta lo que muchos considerarían negativo, aunque no es así.

Muchos de sus seguidores la aplaudieron por mostrarse real, y aseguraron que se ve hermosa.

“Wow mira que linda estás”, “tus ojos brillan de felicidad, que hermosa”, “gracias por mostrarte tal real”, “como sea siempre te verás perfecta”, “eres inspiración”, y “eres la más real y hermosa”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Sin embargo, otros le dijeron que ya no adelgace más. “Ya está bien así, el cuello se le ve arrugado, no adelgace más”, “Hasta aquí, ya no adelgaces más”, y “Ya no sigas rebajando porque te vas ir viendo más viejita”, fueron algunas de las críticas.

Lo importante es que ella se siente mejor que nunca con cada cambio, y por eso lo muestra, dejando ver que es una mujer real y poderosa.

Más de este tema

Adamari Lopez en looks de mezclilla impone la tendencia más audaz para mujeres de 50

JLo y Adamari prueban que el vestido camisero está de vuelta y enseñan a llevarlo a los 50

Adamari luce sus canas sin importar el qué dirán y nos enseña a amar nuestra realidad

Te recomendamos en video