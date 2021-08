Famosas que superaron sus trastornos alimenticios y pusieron la balanza a su favor

Hay quienes han enfrentado una lucha con la báscula por trastornos de alimenticios que terminan generando complicaciones como: infrapeso, obesidad, bulimia y anorexia.

Mantener un peso ideal no se trata de lucir bien físicamente, sino de tener un cuerpo saludable.

Las famosas suelen enfrentar algunas de estas complicaciones al estar constantemente en la mira de las cámaras y ser cuestionadas por su apariencia.

Algunas celebridades se han encargado de exponer sus padecimientos para crear conciencia y visibilizar estos casos en búsqueda de una solución.

Estas son algunas de las que han contado su realidad:

Luego de ser una de las mujeres más sexys de la industria musical y destacar por su esbelta figura, en el 2012 fue criticada por lucir unos kilos de más

La artista aseguró que logró superar el trauma del que dirán escuchando a su cuerpo y amándose tal y como es.

La cantante ha sido cuestionada en varias oportunidades por el vaivén de su peso, el cual se debe al resultado de una anorexia y bulimia.

Para superar sus enfermedades se sometió a ayuda psicológica la cual le sirvió también, para superar los abusos psicológicos y sexuales por parte de su productor musical.

Luego de empezar su carrera a temprana edad, Hilary se vio hundida en la anorexia a sus 17 años llegando a pesar menos de 50 kilos.

La presión mediática la llevo a una encrucijada para mantener la figura perfecta. Luego de superar su adolescencia, alejarse del foco mediático y convertirse en madre, vemos a una mujer recuperada y con aspecto saludable.

“Me acabé sintiendo mal si me comía unas patatas fritas, pero la vida también está para disfrutar. Mañana me controlo un poquito más y listo”, confesó.

Una de las más grandes transformaciones la ha representado Kelly al bajar al menos 39 kilos en búsqueda de su bienestar físico y mental.

Osbourne emprendió su camino con una rutina de ejercicios, la cual complementa con una dieta vegana.

Estar expuesta constantemente al ojo público llevó a una mala jugada a Demi quien fue víctima de abusos dentro de la industria del espectáculo, lo que la dejó sumergida en adicciones y trastornos alimenticios.

Sin embargo, ha logrado reencontrarse con su cuerpo y aceptarse tal y como es, mientras trabaja con terapias.

“Mi cuerpo no es perfecto, no estoy en mi mejor momento, pero ésta soy yo y me encanta (…) He aprendido después de trabajar muy duro en mi espiritualidad, mi alma y mi cuerpo que se puede llegar a un lugar donde ames la piel en la que habita”, declaró.