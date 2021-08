Yalitza Aparicio, Salma Hayek y Eiza González, las mexicanas que desafiaron la discriminación en Hollywood

Las mujeres mexicanas siguen marcando la pauta en la actuación y una prueba de ello han sido Salma Hayek, Yalitza Aparicio y Eiza González.

Con diferentes edades, distintos estilos pero la misma determinación: brillar y dejar en alto sus raíces, se han ganado su puesto en la industria cinematográfica.

Aunque estas actrices han derrochado su talento y desfilado por reconocidas alfombras rojas, nadie les dijo lo difícil que sería transitar su camino hacía el éxito.

Yalitza Aparicio, Salma Hayek y Eiza González y su prueba de fuego

Pensar que en pleno siglo XXI siga existiendo el racismo y la discriminación puede llegar a ser descabellado pero lo cierto es que las famosas han tenido que lidiar con malos comentarios y rechazos en Hollywood.

Sin embargo, esto no ha sido un motivo para no seguir adelante y demostrar que son más que una nacionalidad o un color de piel.

Yalitza Aparicio

La oaxaqueña de 27 años posó recientemente para la revista Elle donde conversó sobre cómo fue vivir su momento cumbre tras el éxito de Roma, película que la llevo a desfilar en los premios Oscar y convertirse en una de las actrices del momento.

Aparicio mencionó cómo sufrió al rechazada por algunos actores incluso compatriotas.

“Lo hablaba con la actriz chilena Daniela Vega, cuando la conocí me dijo: ‘Es curioso que cuando estuve en los Óscar me agredieron y me dieron con todo; llegaste tú y pasó lo mismo’. Y no es porque seamos rostros nuevos, porque siempre hemos existido, pero somos diferentes a lo que están acostumbrados a ver”, comentó.

La situación fue tal que llevó a la actriz a poner en duda la continuación de algunos proyectos en puerta.

“Pensé: ‘No puede ser que exista esta discriminación y ese rechazo hacia nosotros mismos’. Lo veía en los comentarios y las críticas hacia mí, por ejemplo. Me preguntaban mucho si quería seguir en el cine y no lo sabía porque era ese bombardeo contra la ilusión. Pero surgió un deseo de poder decir: ‘Ahora quien venga después, no tiene que sufrir por esto’, como dije, hay que abrir puertas. Entendí que tengo una buena plataforma para inspirar a otras personas y no quiero que pasen por lo que pasé”, contó.

Salma Hayek

Con una larga carrera, la veracruzana tuvo un inicio amargo al ser víctima de discriminación por parte de los productores por ser mexicana.

Salma contó parte de sus experiencias a la revista Variety donde explicó lo duró que es ser latina en Hollywood y como dos directores se vieron obligados a rechazarla, luego de que la eligieran por un casting, por presiones de los ejecutivos de los estudios.

“Recuerdo que había dos grandes comedias e hice el casting para el rol de la protagonista. Más adelante, los directores me dijeron que fui la mejor en las audiciones, que era mejor que quien habían elegido, y que se arrepentían (…) en aquel momento sabían que los estudios no habrían apostado por una mexicana como protagonista”, dijo.

Actualmente, se prepara para ser una superheroína de Marvel.

Eiza González

Este 2021 ha sido uno de los mejores para Eiza al convertirse en la actriz más taquillera de Hollywood a pesar de ser latina.

La joven modelo ha relatado en más de una oportunidad la travesía con la que ha tenido que lidiar por no ser estadounidense y no tener las características típicas de una mexicana, lo que la ha llevado incluso a tomar terapias.

En una entrevista con la revista Who What Wear, confesó que le han solicitado “pruebas de ADN que demuestren que al menos tiene el 2% de una etnia u otra”, porque de lo contrario, no se le permite audicionar para ciertos papeles.

“Tuve que ir a terapia por esto. Es difícil ser vulnerable, abrirte en una habitación solo para que te digan algo contra ti que no puedes cambiar”, dijo.

