“No sé si contar esto…”: Julio César Rodríguez recordó particular efecto tras picadura de araña

Este jueves, Julio César Rodríguez regresó al matinal Contigo en la Mañana luego de ausentarse algunos días tras sufrir la picadura de una araña. El animador se había referido al tema el pasado martes, mediante una publicación en redes sociales.

“Ayer estuve toda la tarde en la Clínica. No fue culpa mía. Me picó una araña. Yo estoy bien, mi familia está bien. ¡Gracias por todo! ¡Jajaja! Bueno, ¡gracias por los mensajes de preocupación! Gracias además a la gente que me atendió… ¡Muy cariñosos!”, dijo en tono de humor.

“La verdad iba con el pie como empanada de Pomaire ¡y mucho dolor!“, agregó, comentando que le dieron unos días de reposo, antibióticos y antiinflamatorios para combatir la hinchazón y el malestar.

Este jueves, Julio César Rodríguez regresó al matinal de Chilevisión, y además de referirse al percance que sufrió a comienzos de la semana, reconoció que no es primera vez que lo pica una araña.

“No sé si contar esto… Cuando tenía 12 años, en nuestros campos del sur, en Florida, me picó una araña (de poto colorado)”, dijo, para luego profundizar en el particular efecto que le produjo la mordida.

Julio César Rodríguez regresó a “Contigo en la Mañana” – CHV

“Anduve… no sabía lo que era“, comentó el animador, indicando que la picadura le produjo una erección prolongada. “Duró como tres o cuatro días, duele después“, señaló entre risas.

En el estudio, su compañera Monserrat Álvarez, explicó que efectivamente la picadura de la araña de poto colorado o de trigo, “provoca que la virilidad del hombre nunca baje“. “El problema es que es doloroso“, agregó.

Sin embargo, Julio César Rodríguez aclaró que en esta oportunidad no experimentó aquellas consecuencias debido a que acudió a un centro médico con urgencia.