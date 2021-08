Julio César Rodríguez y detalles del percance que lo tuvo fuera del matinal: “Iba con el pie como empanada de Pomaire”

La mañana de este martes, Julio César Rodríguez se ausentó del matinal Contigo en la Mañana debido a un problema de salud. Según explicó su colega Monserrat Álvarez, el animador se encontraba enfermo. “Hoy día no va a estar con nosotros. Le mandamos un besito entre todos”, dijo en pantalla.

Si bien no entregó más detalles de lo sucedido, Julio César Rodríguez despejó las dudas con una publicación en redes sociales. En ella, reveló que el pasado lunes estuvo durante todo el día en la clínica, debido a un percance que sufrió durante las últimas horas.

“Ayer estuve toda la tarde en la Clínica. No fue culpa mía. Me picó una araña“, contó. “Yo estoy bien, mi familia está bien. ¡Gracias por todo! ¡Jajaja! Bueno, ¡gracias por los mensajes de preocupación! Gracias además a la gente que me atendió… ¡Muy cariñosos!”, agregó, a modo de humor.

La picadura afectó uno de sus pies y le produjo algunas consecuencias, como hinchazón y dolor en la zona. “La verdad iba con el pie como empanada de Pomaire ¡y mucho dolor!“, señaló, comentando que le dieron unos días de reposo, antibióticos y antiinflamatorios para combatir la hinchazón y el malestar.

“¡Nos vemos pronto!”, cerró el animador de Contigo en la Mañana y Pero con Respeto, junto a una fotografía que dio cuenta de su testimonio.