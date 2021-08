Julio César Rodríguez se emociona al recordar enfermedad de Fran García-Huidobro: “Ni siquiera pediste ayuda”

Un emotivo momento fue el que se vivió en el nuevo capítulo de Pero con Respeto, cuando Julio César Rodríguez conversó con Fran García-Huidobro sobre el complejo momento de salud que enfrentó la animadora en 2019.

La comunicadora participó en el programa, en el que habló sobre su carrera en televisión, temas del espectáculo y los episodios que han marcado su vida. Al abordar esto último, repasaron la delicada situación que la tuvo al borde de la muerte hace dos años.

“Siento que desde hace un tiempo a esta parte, desde que te enfermaste la última vez, como que sí cambió la vida para ti (…) Te hizo ser una persona quizás un poquito diferente”, reflexionó el animador, a lo que Fran García-Huidobro contestó: “No sé si me hizo mejor persona, pero sí me hizo una persona más honesta. Hoy día cuando estoy contenta estoy muy contenta, cuando estoy triste estoy muy triste. Me devolvió un poco la pasión”.

Fran García-Huidobro en “Pero con Respeto” – CHV

“A mí ahora todo me emociona, todo me alegra, todo me da pena, todo me enfurece, me siento más liviana”, agregó, siendo interrumpida por Julio César Rodríguez. “A mí me pasó algo contigo, que después de esta época es como la única cuestión que me quedó metida en el corazón, era que sentí que cuando te enfermaste como que no estabas haciendo nada por ti. Y eso me… No sé si me afectó, pero te sentí como que te pudo haber llevado la vida”, dijo con la voz quebrada.

“Fue un año bien fome, por decirlo de alguna forma. Porque yo me había ido de acá (CHV) después de 15 años de trabajar acá (…) Me fui al Canal 13, que el primer año fue súper fome, y estaba yo muy aletargada, como muy marcando el paso. Y además yo soy una persona que se preocupa muy poco de su salud. Creo que eso también me pasó la cuenta”, comentó la invitada.

La emoción de Julio César Rodríguez

Tras escuchar las palabras de la animadora y madre de su hijo Joaquín, Julio César Rodríguez repasó aquel periodo. “Uno siempre tiende a salvarse, a protegerse, o acudir por ayuda… Y tú ni siquiera pediste ayuda“, remarcó.

“Fueron entre la costilla, y después mi autodiagnóstico de rotavirus, yo estuve por lo menos 5 días con 39 grados de fiebre, yendo a trabajar sin poder retener nada en el cuerpo. Ni agua, ni comida, nada. Fue mi papá el que, además muy sabiamente en vez de sacarme de un ala, me dijo ‘mírate. Estás como un pollito, vas a viajar… Vamos a la clínica, que te pongan un poco de suero por último para que no te vayas tan debilucha’. Yo ahí hay días que no me acuerdo“, señaló García-Huidobro.

“Hay días que no me acuerdo”, señaló la animadora – CHV

“Me encantaría acordarme, ponte tú, de toda la gente que trabaja en la clínica (…) Decirle a mi mamá también que ahí estuvo. Y yo que soy mamá, me imagino lo que debió haber sido para ella verme en esas condiciones”, agregó, indicando que “en agradecimiento a eso, nunca más me descuido“.

En ese momento, Julio César Rodríguez rompió en llanto. “Yo soy súper llorón. ¿Te contaron tus hermanos o no?“, preguntó. “Decían ‘Julito lloraba’. ¡Y Julito llorando!“, bromeó la animadora.

“Yo soy súper llorón”, admitió el animador – CHV

El animador replicó con una historia sobre aquellos días en que su expareja estuvo en la clínica. “Una vez nos juntamos todos ahí afuera y el doctor habló y fue súper honesto. Entregó detalles y todo, pero…”, dijo. “Pensaron que me iba a morir“, interrumpió García-Huidobro, a lo que Rodríguez contestó: “De verdad que yo nunca, pero uno ve la frialdad de todo… Yo nunca. No me lo permití, pero en ese momento era tan así todo… Y llega tu hermana, firme la chica. Todos ahí, y yo fui el primero que (lloró)”.

“Yo nunca me lo permití por Joaquín, pensar que te podía pasar algo. Porque además con él hablamos mucho de este tema, entonces logramos mantener, independientemente de la situación, en los peores días él nunca fue, pero tratamos de mantener una energía súper positiva, de que ibas a salir adelante y todo. Te íbamos a ver. A veces no despertabas… Pero nunca nos permitimos el bajón”, añadió.