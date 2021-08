Yazmín Vásquez recuerda agresión sufrida en mall de la capital: “Estaba aterrada”

En mayo de este año, Yazmín Vásquez reveló que fue agredida por una mujer en un mall de la capital. La periodista se refirió al tema durante una transmisión en vivo con Carola de Moras, a quien entregó detalles del hecho.

“Tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar. En eso quiere volver a pasar, la freno y le digo ‘te pido, por favor, que mantengas la distancia’. Te lo juro por Dios que fue en ese tono”, contó.

“‘¡Vieja cu…!’ es lo mínimo que me dijo. Y pasa y me empuja. Yo igual me calenté y le digo ‘oye para, no me toquí’ porque me tendió a pegar y no a empujar (…) cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi a mi hijo y se acerca una niña y me dice ‘perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar’“, aseguró.

Yazmín Vásquez recordó el hecho en Los 5 Mandamientos

El pasado martes, Yazmín Vásquez estuvo como invitada en el programa Los 5 Mandamientos, en donde conversó con Martín Cárcamo sobre distintos hechos, incluyendo la situación que enfrentó hace algunos meses en el mall del sector oriente de la capital.

Según explicó, estaba con su hijo mirando algunos productos de una multitienda cuando una mujer la empujó en reiteradas ocasiones. “A la tercera, le digo ‘¿sabis que flaca? Para. De verdad, mantén la distancia, se supone que uno tiene que estar a un metro, no pases'”, dijo.

La periodista reveló que la mujer comenzó a insultarla. Sin embargo, el encuentro no acabó ahí, ya que minutos más tarde volvió a ser agredida por la desconocida. “Ahí me doy vuelta y le digo ‘oye, no me toquí’. Ahí de verdad me asusté, porque dije ‘esto no es broma’. Mi hijo estaba pálido sentado. Yo dije ‘esta es la mía’. Agarro a mi hijo y me voy”, detalló.

“Ahí de verdad me asusté”, comentó la periodista – Canal 13

“Cuando me muevo un poco, viene una niña detrás y me dice: ‘flaca, por favor, perdona, pero la niña que te estaba insultando viene a matarte. Viene gritando que te quiere matar'”, recordó, indicando que recibió un golpe repentinamente.

“Siento a alguien que me pega en la cabeza, me pesca, me tira contra el piso y me bota. Caigo arriba de una mesa, de un perchero. A pito de nada”, dijo. Frente a esta situación, dos jóvenes que se encontraban en la tienda corrieron a prestarle ayuda e increparon a a agresora.

Sobre su reacción tras ser agredida por la mujer, Yazmín Vásquez comentó: “Yo me quería largar a llorar, estaba aterrada. A mí nunca nadie me había pegado“. Si bien en el momento solo quiso salir del lugar, admitió que hoy se arrepiente de no haber efectuado un reclamo o haber hecho una denuncia. “Ahora me arrepiento. Quizás debí volver, pedir las cámaras y haber demandado“, dijo.