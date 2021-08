Aseguran que Mauricio Isla tendría nueva pareja tras quiebre con Gala Caldirola

En una nueva transmisión en vivo, Cecilia Gutiérrez reveló que Mauricio Isla tendría una nueva pareja tras el quiebre con Gala Caldirola. La periodista se refirió a la vida amorosa del futbolista, recordando el enfrentamiento que tuvieron en redes sociales luego que esta diera a conocer los supuestos motivos de su separación.

“En este tiempo justo que empezó a aparecer la Gala en El Discípulo del Chef, y la empezaron a vincular con todos los hombres solteros del programa, porque cuando una mujer está soltera puede andar con todos y la han vinculado ya… falta que la vinculen hasta con el chef”, ironizó.

“Entremedio, el señor Mauricio Isla no está solo. Y no está solo en Brasil, está acompañado, y está acompañado por una chiquilla chilena que él se llevó para allá. La invitó”, agregó, adelantando que enseñaría una fotografía de la aludida.

Además, Cecilia Gutiérrez hizo un llamado a Mauricio Isla para que no se haga “la víctima, ‘pobrecito que la Gala rehizo su vida y él está pobre. Sufriendo. Y que sabe la calidad de hombre que es’. Como si además ser chapado a la antigua y no querer que tu mujer trabaje te haga mal hombre. No creo que sea un mal hombre por eso“.

“Él está con una chiquilla allá que se llama Victoria. La invitó a Brasil. Es guapa. No se sigue en Instagram con el huasito, y como ven, él sí le pone me gusta a sus fotos“, agregó. De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora, se trataría de la modelo Victoria Helo, quien anteriormente fue vinculada amorosamente al jugador de Colo-Colo Iván Morales.

Cecilia Gutiérrez da a conocer a la supuesta nueva pareja de Mauricio Isla – Instagram

“Para que vean que ellos están ahí. Ella está ahora en Brasil con él. Anda con una amiga, porque él la invitó para que fuera con una amiga también. No anda sola”, detalló.