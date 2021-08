Hailey Bieber reacciona a fotografía de Selena Gómez y demuestra que no existen rivalidades

Por mucho tiempo se han creado rivalidades entre Selena Gomez y Hailey Bieber, luego de la relación que sostuvo la cantante con Justin Bieber, quien terminó casándose con la modelo meses después de su ruptura.

El noviazgo entre Gomez con Bieber acaparó los titulares de los medios por varios años y algunos fans no han podido olvidar su polémica relación.

Hailey se convirtió en el ojo de la crítica, sin embargo, ha mostrado su apoyo a la ex chica Disney en las redes sociales.

Hailey Bieber muestra su apoyo a Selena Gomez

Las ex de tu pareja no debe ser un motivo de tormento o ataques en tu vida.

Hailey lo ha demostrado al darle ‘me gusta’ a una de las publicaciones más recientes de Selena donde es portada de la revista Elle.

A pesar de que ambas no se siguen en Instagram no es la primera vez que la esposa de Justin reacciona a sus fotografías, aclarando que entre mujeres no deben haber rivalidades.

En marzo de este año, la diva también le dio ‘me gusta’ a la portada de Vogue en la que aparecía Gomez, lo mismo en 2019 cuando celebraba sus singles de ‘Rare’ y una postal de la artista preparándose para los American Music Awards de ese mismo año.

En 2019 Hailey fue entrevistada por British Vogue donde habló sobre la toxicidad que existe en las redes sociales, sin mencionar las rivalidades que han creado entre ella y la ex de su pareja.

“Creo que las redes sociales son un caldo de cultivo para la toxicidad y las personas que crean falsos dramas entre mujeres y tratan de poner a las mujeres en contra de las demás y crear estas narrativas que son simplemente… tóxicas”, dijo.

