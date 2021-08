Elizabeth Olsen mostró su apoyo a Scarlett Johansson pese a las consecuencias que pueda generarle

Elizabeth Olsen mostró todo su apoyo a Scarlett Johansson luego de su demanda contra Disney por incumplimiento de contrato tras la producción de la ‘Viuda Negra’.

La reconocida por su personaje como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata del Universo Cinematográfico de Marvel conversó se convirtió en la primera en mostrar su apoyo públicamente a quien ha sido su compañera.

A pesar de las consecuencias que pueda generarle frente a la compañía que maneja Marvel se puso del lado de Johansson.

Fue durante entrevista con Jason Sudeikis (Ted Lasso) para Vanity Fair cuando Olsen se refirió a los cambios que ha generado en Hollywood la crisis por el Covid-19, donde ha cobrado fuerza los modelos híbridos (salas y streaming).

“Estoy preocupada por varias cosas. No preocupada en nombre de Scarlett”, ha comenzado explicando: “Me preocupa que las películas pequeñas tengan la oportunidad de ser vistas en cines. Eso ya era difícil antes de la Covid. Me gusta ir al cine y no siempre quiero ver una competidora al Oscar o un blockbuster”, dijo.