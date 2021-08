Yalitza Aparicio confirmó que no hará de Pocahontas y desmintió rumores sobre su vida

Cuando aparecen videos de Yalitza Aparicio su fanaticada se paraliza, pues aunque es una figura muy mediática por sus obras y actividades sociales, no suele revelar detalles de su vida personal y profesional, por lo menos no tan abiertamente.

Por ello, hace días sorprendió cuando a través de su canal de Youtube atendió a varias de las interrogantes que plantearon sus fans y le sirvió también para aclarar ciertos rumores que han salido a la palestra pública.

Una de ellas era sobre su posible interpretación del personaje de Pocahontas y la millonaria suma de dinero que supuestamente ella posee y por la que estaría siendo calificada como una actriz muy cotizada en la industria.

Videos de Yalitza Aparicio: La actriz confirmó que no hará de Pocahontas

Ante su posible interpretación como el famoso personaje de Disney, la mexicana respondió que esa ola de rumores resultó ser solo eso, una fakenews, pues a ella no le han hecho ninguna propuesta para ello.

Aunque no descartó el hecho de interpretarla, porque le parece una figura fascinante, pero pese a que sus fans la amarían ver en esta trama, nunca le llegó el llamado para su ejecución.

“Eso fue de hace tiempo, yo me enteré por cosas que me etiquetaban y yo de ‘wow’, hasta yo me estaba emocionando, pero realmente no sé de dónde comenzó todo ese rumor, pero no, en ningún momento”, dijo durante la ronda de preguntas y respuestas virtuales.

Sobre su fortuna que la ubica como una de las actrices mejor pagadas, la protagonista de “Roma” no dudó en reírse y asegurar que no tiene idea de dónde sale el dinero que quieren “achacarle”, pues según otra ola de rumores ella estaría percibiendo un aproximado de 3 millones de dólares.

Ante esto ella aseguró que gran parte del dinero que ella percibe está destinado a sus obras sociales, así como a las fundaciones que representa, por tanto, nada de esto es cierto, porque además reveló que nunca ha tenido en su cuenta esa suma.

“¿En dónde está esa cuenta? No, lo que tengo es que casi todo, la mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones, se donan a algo, a otras cosas, entonces no creo haber llegado a eso”, añadió.

Sobre sus próximos proyectos

El encuentro fue muy ameno para quienes querían ver a la actriz de nueva cuenta, así de cercana con su público, pues ella se mantiene siempre activa, trabajando y enfocada en sus proyectos delante y fuera de las cámaras.

También se mostró muy animada en solo asomar detalles de “Presencias”, una nueva historia que la regresa a la pantalla grande de la mano del director Luis Mandoki y la producción de Cher Constantine.

Y aunque sobre esto se conoce muy poco, los fans si lograron aclarar que las escenasen las que se vio a Yalitza fueron grabadas en el Pueblo Mágico de Tlalpujahua.

Al parecer esta trama será de suspenso y mostrará a Aparicio en un nuevo rol con el que promete seguir cautivando a la audiencia que añoraba verla de nuevo en una producción, pues luego del arrollador éxito de “Roma”, ella se dedicó fue a exaltar su imagen como defensora de las luchas sociales y a formar parte de las filas de la UNESCO como Embajadora de Buena Voluntad a la que fue invitada y nombrada por esta importante organización.

Ahora solo queda esperar que muy pronto se revelen más detalles de esta película y qué otros secretos estarán por conocerse en la vida de esta joven que además ha sido emparejada por una cantidad de chicos. Esto fue algo que también desmintió en su canal de Youtube, alegando que además estaba soltera y sin compromisos.

