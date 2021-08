“Era todo muy agresivo”: Surgen nuevos detalles de polémica entre maquilladora y Macarena Venegas

En un nuevo capítulo de Que te lo Digo, Sergio Rojas reveló detalles de la polémica entre la maquilladora de TV+, Jacqueline Ureta, y Macarena Venegas. Recordemos que la artista lanzó una acusación a través de redes sociales, asegurando que sufrió malos tratos por parte de la abogada.

En conversación con Hugo Valencia, el periodista explicó que aquel día él llegó a las dependencias del canal, y se encontró con la situación. “Yo llego y veo que la Jacquie está descompuesta, había estado llorando. Dije ‘¿qué pasó?’. Ahí me agarran, estaba la Jacquie y su hija, y me dice ‘lo que pasó es que vino la Maca Venegas, vino al programa de la Vivi (Kreutzberger). Fue súper descortés con mi mamá. La trató pésimo'”, contó.

Sergio Rojas profundizó en el tema, indicando que en un momento la maquilladora la estaba pintando y la abogada corrió su mano. “La Jacqui estaba súper descolocada porque de verdad que además le empezó a hablar mal del canal. Incluso empezó a hablar del programa de la Vivi. Entonces como que era todo muy agresivo”, dijo.

Sergio Rojas y Hugo Valencia hablaron sobre la polémica entre Macarena Venegas y maquilladora de TV+ – Instagram

De acuerdo con el periodista, la situación fue tan compleja, que incluso le avisaron al productor del programa de Vivi Kreutzberger para que tomara alguna acción, pero este no hizo nada. La animadora del espacio al que había sido invitada la abogada se enteró de lo ocurrido después de estar al aire.

Sergio Rojas explicó que, según entendió, Macarena Venegas “comenzó a llamar al programa de la Vivi para pedirles que ejercieran algún tipo de acción para que bajara la publicación. Ahí me siento súper orgulloso de que los directivos del canal no hayan forzado ni recomendado que bajara la publicación, sino que respetaron la decisión de la maquilladora que está en su derecho de denunciar este maltrato”.

Hugo Valencia se contactó con Macarena Venegas

Tras las palabras de Sergio Rojas, Hugo Valencia reveló que se contactó con la abogada para conocer su versión de los hechos. “Yo converso con la Maca (…) ella me cuenta que la invitan al programa de la Vivi y le dicen que tiene que llevar su propio maquillaje y su propia brocha por un tema de protocolo de Covid. Entonces ella llegó con sus productos y la empiezan a maquillar”, contó.

“Ella reconoce que le corrige varias veces a la maquilladora, que no le gustaba como le quedaba la línea del ojo… Y me dice que en un minuto la Jacquie le estaba echando una sombra en el ojo, y ella le dice que no porque ocupa otra cosa. Ahí la Jacquie le habría dicho ‘ah cuando pasan los años la sombra en el ojo no viene’. No lo estoy diciendo textual, y la Maca le habría respondido algo como ‘ah, ¿me estai diciendo vieja?’“, agregó.

De acuerdo con esta versión, el tema habría terminado cuando la abogada le dijo a la maquilladora “yo termino de arreglarme sola”. Según Hugo Valencia, la abogada “jamás dijo que habían puros piojos resucitados en el canal. Me dijo ‘Hugo, ¿cómo voy a decir eso si me están invitando? Lo que sí le digo yo, es que no conocía el canal’“.