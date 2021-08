Famosas que nos enseñan que todas tenemos días malos cuando de amar nuestro cuerpo se trata

En los últimos años, el movimiento body positive se ha encargado de poner en alto la idea del amor a nuestro cuerpo sin importar nuestras imperfecciones. Se nos ha dicho que todos los días debemos levantarnos, vernos al espejo y sentirnos felices por esas marcas, cicatrices, manchas y rollitos. Y aunque es un buen ejercicio decirnos lo bellas que somos, a veces simplemente una no se siente tan bien.

Hay días en los que odiamos nuestra pancita, días en los que quisiéramos desaparecer esas cicatrices y días en los que por más que aprendamos a vivir con las arrugas y marcas de acné, terminamos ocultándolos con maquillaje.

Está bien no amar tu cuerpo todos los días

Es genial saber que cada vez más mujeres abrazan esas imperfecciones pero para aquellas que no han llegado a ese punto, puede ser una pesadilla sentir que no lo están haciendo bien.

No amar tu cuerpo no te convierte en una mala persona ni te hace menos digna de respeto. Quizá hoy no te sientas con ganas de ver tus rollitos en el espejo y quizá hoy quieras ocultar de la vista de todos esos granitos en tu piel. Quizá hoy no tienes ganas de tomarte fotos porque simplemente no te sientes bien.

Amar tu cuerpo no es algo que suceda de la noche a la mañana o de forma lineal. Cada una tiene su proceso y va a su ritmo pero debes trabajar para desaprender todos esos mensajes tóxicos de la sociedad que te dicen que tu cuerpo necesita verse de cierta manera.

Aquí algunas de las famosas que también han lidiado con su imagen corporal y cómo le dan la vuelta a esos malos días.

Selena Gomez

La cantante ha tenido una transformación completa respecto al amor corporal. Ella misma confesó que tras la cirugía de trasplante de riñón le quedó una cicatriz enorme que le costó trabajo aceptar.

“Cuando me hicieron el trasplante de riñón recuerdo lo difícil que se me hizo al principio mostrar mi cicatriz. No quería que apareciese en las fotos así que usaba prendas que me la cubrieran. Hoy más que nunca me siento segura de quien soy y de lo que he pasado… y estoy orgullosa de eso”, escribió la artista en una publicación.

Rihanna

Rihanna es una de las celebridades que más se ha encargado de promover el amor a las curvas. Aunque en redes sociales siempre la vemos lucirse en lencería, ella misma ha confesado que no siempre se siente sexy.

“Tengo un día feo todos los meses; granos en la cara, estoy gorda y de mal humor. Es más como una semana fea”, dijo una vez en la revista Star.

Scarlett Johansson

Cualquiera pensaría que Scarlett jamás podría verse al espejo y sentirse fea, después de todo, es una de las mujeres más sexy según las listas de popularidad. Sin embargo, la actriz ha confesado que sí tienes esos días.

“En la vida normal, no creo que sea más consciente de mi feminidad o sexualidad que cualquier otra mujer, no camino sintiéndome sensual”, dijo a la revista Sunday Mirror’s Notebook. De hecho, señaló que es algo completamente natural de las mujeres despertar días y pensar que algo cambió, porque simplemente así es el cuerpo.

Salma Hayek

Salma Hayek es una de las celebridades mexicanas más asediadas del espectáculo internacional pero también ha sufrido los estragos de despertar y no sentirse la mujer más bella.

“En realidad no tengo un buen cuerpo, pero si todo el mundo lo cree, supongo que significa que soy una buena actriz”, dijo en una entrevista con Parade. “He actuado como una chica que tiene muy buen cuerpo. Si sabes vestirte, hay algunos trucos que puedes hacer”.

