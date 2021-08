Este el proyecto que catapultó la carrera de Salma Hayek

La actriz Salma Hayek The Eternals es uno de los proyectos que la regresa a la palestra pública, pero lo que pocos saben es cuál fue el papel que realmente le dio el éxito en su imparable carrera.

Y es que la mexicana se ha sabido ganar a los realizadores con su impecable interpretación y en el dominio que tiene antes las pantallas.

Esto sin mencionar su belleza y carácter con el que se ha ganado el cariño, respeto y admiración de su fiel fanaticada que ahora más que nunca celebra que esté de regreso y con el personaje de Ajak en la nueva historia de Marvel.

Salma Hayek The Eternals: Este es el proyecto que la catapultó a la fama

Aunque uno de sus primeras participaciones las hizo en Aladino y La Lámpara maravillosa, para luego formar parte de la famosa telenovela Nuevo amanecer, no fue sino hasta mucho después que la actriz fue dando muestra de su potencial en la industria, sobre todo de Estados Unidos.

Ella decidió mudarse, pues consideraba que fuera de su natal México es que alcanzaría sus sueños entre los que se encontraba el romper paradigmas y destacar, así como defender el rol de la mujer en la industria, así como a la comunidad latina que bien ha representado.

Por eso, ella no desmayó en seguir intentando hasta obtener una mágica oportunidad al lado de Antonio Banderas y la película “Desperado”. Y aunque esta cinta fue todo un éxito, Salma seguía sin marcar un antes y después en su carrera.

De ahí que con paciencia y disciplina fue tomando cada oportunidad a la que le sabría sacar provecho. Y por eso el momento tan deseado llegó, pero en 2002 cuando fue llamada para protagonizar “Frida”.

Este fue y sigue siendo el papel que la llevó de inmediato a la fama, pues ella supo involucrarse con este enigmático personajes, tanto que nadie concibe esta película con otra artista.

Esta historia no solo consolidó su carrera, sino que se convirtió en la mexicana que le dio una nueva voz y sentir a Frida Kahlo , la famosa pintora mexicana que además de talentosa, fue una de las más polémicas tras sus amores y desamores, así como enfermedades y adversidades que le tocó vivir.

Con ello, Hayek obtuvo 6 nominaciones a los Premios Oscar, destacando el de Mejor Actriz.

Luego de ello le llovieron propuestas en ambiciosos proyectos como: El profeta, Tale of Tales, Septembers of Shiraz, Sausage Party, The Hitman’s Bodyguard, Sonia Kincaid, How to Be a Latin Lover, Beatriz at Dinner, The Hummingbird Project, Drunk Parents, Our Planet, entre otros.

Más éxitos y proyectos de la actriz mexicana

Luego de su participación en esa magistral obra, la actriz de 54 años se ha sabido mantener vigente en la industria que cada vez más le exige roles en los que más allá de su histrionismo demuestra la capacidad de mover masas.

Y con esto ella no ha tenido problemas, pues más allá de sus trabajos ante las cámaras, Salma se ha sabido ganar a la audiencia a través de su cuenta en Instagram, pues ahí se mantiene muy activa mostrando sus proyectos, así como su escultural físico.

Ella no para de recibir halagos por su belleza y talento, pese al paso de los años. Y es que ella ha demostrado que sabe y gusta cuidarse para estar siempre preparada para lo que viene.

Porque más allá de “Eternals”, muy pronto veremos a esta destacada actriz interpretando un nuevo rol muy vivencial y basado en hechos reales, pues le dará vida a Pina Auriemma, en “House of Gucci”.

Esta producción será dirigida por Ridley Scott y tendrá la oportunidad de compartir roles junto con Lady Gaga y Adam Driver.

Con esto demostrará una vez más su versatilidad y que ella aún está lista para asumir interpretaciones de peso, con carácter y que le permitan seguir defendiendo la presencia femenina en el mundo del entretenimiento.

