Ricky Martin bailó sin pantalones y se roba todos los suspiros

Los fanáticos del popular show de televisión Lip sync Battle siempre tienen garantizados buenos espectáculos, pero Ricky Martin se apoderó del escenario y se llevó todos los aplausos luego de una particular presentación.

El boricua fue parte de una edición del programa estadounidense en el que una serie de famosos se reúne para doblar e imitar presentaciones o videos musicales de otros artistas, compitiendo entre sí.

No obstante, el cantante de 49 años fue por todo o nada. Según el reporte de Milenio, se las ingenió para hacer su propia versión de la canción Old Time Rock and Roll de Bob Seger, en una popular escena de cine que inmortalizó Tom Cruise.

El cantante latino durante su presentación.- YouTube.

En la cinta Risky Business, de 1983, el actor está solo en casa y decide no tener una aburrida cena sino bailar y cantar por toda su casa en ropa interior, lo que ahora Enrique Martín, su nombre real, dominó con experticia.

Ricky Martin se convirtió en sensación compartiendo con otros famosos como LL Cool J y Chrissy Teigen

La euforia del público no faltó, así como que los presentadores se sumaran a bailar con él en el escenario. Igualmente, las seguidoras del intérprete de Vente pa’ áca le enviaron elogios por su carisma, extroversión y buena actitud en su participación.

El intérprete de ‘She bangs’ no tuvo reparos en bailar en ropa interior.- Instagram @ricky_martin.

“Definitivamente Ricky lo tiene todo, nadie como él”, “Me encanta”, “Ricky se ve absolutamente hermoso”, “Como siempre, tiene la mejor actitud. Por eso lo amo”, “¡Qué grande eres, Ricky!”, “El rey del pop latino”; fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Más de este tema:

Las fotos de Ricky Martin junto a sus hijos que dejan claro que formó una hermosa familia

La foto de Ricky Martin con su hijo por la que lo censuran en Instagram

J Balvin le confiesa su amor a Ricky Martin: “me casaría contigo”

Te recomendamos en video: