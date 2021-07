Ricky Martin ha formado una hermosa familia junto al artista Jwan Yosef y sus cuatro hijos, Valentino, Matteo, Renn y Lucía.

El cantante está orgulloso de su sexualidad y no teme en decirlo, especialmente el mes pasado, que fue el “Pride Month”, o mes del orgullo gay.

Para ese mes, el cantante posó junto a su esposo para la revista italiana CAP74024, donde fueron portada y mostraron su amor con apasionadas imágenes.

Recientemente, el puertorriqueño expresó en sus redes que ha sido víctima de homofobia tras estas imágenes, perdiendo incluso seguidores.

“No me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, dijo el cantante, indignado ante esta situación.

Y aclaró que no le preocupa los seguidores que perdió, sino que aún la sociedad no puede aceptar que el amor es amor, sin importar de donde venga.



“Es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”.

Sin embargo, destacó que está orgulloso de ser quien es y de la familia que ha formado junto a Jwan.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el qué dirán”, dijo.

Ante este mensaje, el boricua recibió un gran apoyo por parte no solo de sus fans, también de famosos artistas como J Balvin y Luis Fonsi.

La foto de Ricky Martin con su hijo por la que lo censuran en Instagram

A días de su publicación, el cantante denunció que fue víctima nuevamente de homofobia, pero esta vez por parte de Instagram.

Y es que una cuenta fan del cantante había publicado una imagen suya junto a su hijo Valentino, pero Instagram la censuró por “incumplir las normas”.

“¿Cuándo una foto de un padre y un hijo va en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra tu foto”, escribió la cuenta.

Ante esto Ricky respondió sorprendido e indignado “¿esta foto fue reportada?, este es mi hijo”, y la imagen es muy tierna e inocente donde Ricky le da un adorable beso a su hijo en la mejilla.

Parece mentira que actualmente sigan existiendo este tipo de actos contra la sexualidad de cada persona, sin duda debemos comenzar a ser más inclusivos y aceptar el amor de los demás.

Lo más importante es que todos sean felices, no cumplir unas absurdas reglas impuestas por la sociedad de lo que es correcto o no.

