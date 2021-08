Carmen Gloria Arroyo y dificultades que enfrentó con Bernardo Borgeat: “Lo pasamos re mal al principio”

En un nuevo capítulo de Mochileros, Carmen Gloria Arroyo recorrió junto a Pamela Díaz una de las zonas más lindas del norte de nuestro pais: San Pedro de Atacama. En la instancia, la abogada profundizó en algunos aspectos de su vida como su primer matrimonio y su relación con Bernardo Borgeat.

Recordemos que los famosos se encuentran en una relación desde hace 9 años, siendo una de las parejas más consolidadas del espectáculo chileno. Pamela Díaz le consultó sobre este vínculo, destacando los negativos comentarios que surgieron al principio de su romance.

“Al principio fue como bien jodido, además que era una farándula súper fuerte”, explicó la Fiera. “Fue súper fregado, lo pasamos re mal los dos al principio, fue una tremenda barrera. Nos tocó bien duro, nos dieron harto“, reconoció la abogada.

“Era súper difícil, porque además salían a dar declaraciones y yo no acostumbro a meterme en esos líos; para una abogada quedarse callada es súper difícil, tener que mantener la compostura para no meterse en esos líos era bien difícil”, agregó.

Carmen Gloria Arroyo también se refirió a los rumores que surgieron en aquel entonces, indicando: “Hubo algunas cosas de las que nos enteramos los dos juntos, algunas fueron bien burdas y que ni siquiera ameritaba conversación, porque habíamos estado los dos el finde y salía la noticia de una chica hablando, diciendo que había estado el fin de semana (con él). Pero había otras que eran de antiguas relaciones y ahí tenía que entrar a explicar no más”.

Carmen Gloria Arroyo: “Terminé por esos atados”

Durante la conversación, Pamela Díaz le preguntó a la abogada si alguna vez terminó su relación con Bernardo Borgeat, debido a las polémicas que rodearon el inicio de su romance. “Sí, al principio, cuando recién estábamos saliendo, yo terminé por esos atados, porque pensé que no los iba a soportar”, admitió Carmen Gloria Arroyo.

“Le dije ‘no es mi cuento, no estoy acostumbrada a estar en esto, así que te vaya bien, todo súper bien contigo, no quiero estar en estos líos así que prefiero hacerme un lado’“, reconoció, indicando que el argentino la buscó reiteradamente. “Ahí empezamos a formalizar, porque yo fui súper tajante”, dijo.

“Me llamó, me buscó, llegó al canal con flores, no lo esperaba. Yo dije ‘cada uno va a seguir con su cuento y hasta aquí llegó todo’. Además era el hombre del momento y tenía varias mujeres que lo perseguían“, detalló.