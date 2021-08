Carmen Gloria Arroyo y amigos en la televisión: “No todos son amigos de la gente con que trabaja”

No solo de las dificultades que enfrentó al principio de su relación con Bernardo Borgeat habló la abogada Carmen Gloria Arroyo en el programa Mochileros, sino que también sobre declaraciones como la que hizo hace unas semanas al reconocer: “no tengo amigos en la tele“.

En conversación con Pamela Díaz, la conductora de Carmen Gloria a tu Servicio explicó que no le molestan los comentarios de las personas, frente a sus dichos. “Me da lo mismo, que digan lo que quieran. Uno puede tener compañeros de trabajo. No toda la gente es amiga de la gente con la que trabaja en la oficina“, dijo.

“Te puedes llevar bien, te pueden caer simpático, pero no necesariamente ser amigos. Para mí ser amigos es un grado mucho más profundo, es donde yo comparto mi intimidad, lo que pienso”, agregó, ante la mirada de Pamela Díaz.

Consultada nuevamente por si tiene alguna amiga en televisión, Carmen Gloria Arroyo contestó: “No. Soy amiga de la Eva, pero ella ya no está en televisión, por eso no la cuento“. “¿Y después de la Eva nadie más?”, insistió la Fiera, a lo que la abogada respondió: “No. A ti te he contado cosas“.

“Sí, es que nosotras nos hablamos bien”, explicó la animadora, lanzando una nueva pregunta. “¿Estás feliz?“, dijo. “Sí, estoy feliz en la vida. Estoy feliz de donde he llegado“, señaló la conductora de Carmen Gloria a tu servicio.