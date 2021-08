Esto fue lo que dijo Joey King sobre “El stand de los besos” que dejó decepcionado a los fans

Joey King hizo una importante revelación sobre El stand de los besos, pero lo que nunca imaginó es que luego de ello decepcionaría a la fiel fanaticada de esta historia.

Y es que tras un reciente entrevista ella confirmó lo que nadie quería escuchar, pues esta trama no tendrá una cuarta entrega, ya que hizo el cierre perfecto con el que no hay más que mostrar.

Con esto, no solo los fans quedan entristecidos, sino que también hubo quienes perdieron la esperanza de verla interpretar a la tan divertida Elle.

Joey King, protagonista de El stand de los besos decepcionó a los fans con su mensaje

A criterio de King, la trama en la que cautivó con su personaje tuvo un cierre perfecto, y aunque tuvo varios detractores, que sí deseaban verla al lado de su eterno amor Noah, ella aseguró a The New York Time que no veía más desarrollo luego de este tan especial final en el que ambos finalmente eran dueños de su destino.

“Ver que la historia cerró tan perfecta, con un hermoso moño, me hace pensar que será muy difícil volver después de eso. Hicimos el final necesario. Me gustaría volver a interpretar a Elle, pero creo que su historia ya llegó al último capítulo“, dijo la actriz.

También se mostró muy nostálgica tras este final, pues como ella misma lo aseguró, inició en esa interpretación cuando tan solo tenía 17 años y las ganas enormes de impactar con su trabajo.

“Teníamos la esperanza de que alguien la viera y que la disfrutara. Nunca imaginamos el impacto que iba a tener. Nunca me canso de interpretar a Elle, es demasiado divertido“, añadió la joven que ahora más que nunca saborea el éxito que le propinó esta historia juvenil romántica.

Pero para ella todo tiene un final, así que dejó claro que por mucho que disfruta de este personaje, quiere avanzar y mentalizarse para lo que viene, pues luego de El stand de los besos se han sumado múltiple proyectos que la tienen bastante emocionada.

“Espero que la gente quiera verme en otros roles, porque he seleccionado de manera muy cuidadosa los proyectos que quiero hacer de ahora en adelante”, añadió asegurando que ahora más que nunca seguirá adelante y dejar atrás a la niña que se enamoró del hermano mayor de su mejor amigo.

Con esto entristece a un grupo que quería ver una parte más de esta película que se presentó de forma muy ligera, honesta, sencilla y sobre todo divertida.

Proyectos de Joey King luego de El stand de los besos

Camp, Bullet Train, The Inbetween, A spark of light y The princess son algunos de los proyectos puntuales en los que esta destacada actriz estaría participando incluso al lado de figuras como Brad Pitt y Sandra Bullock.

Y aunque muchos de sus estrenos están pendientes para lo que resta del 2021 también hay otros que verán la luz para el 2022. Esto no es impedimento para ella, pues está muy enfocada en mostrarse capaz de afrontar importantes roles.

Porque aunque siempre estará eternamente agradecida con la película juvenil y su rotundo éxito, ahora quiere despegar y proyectar su nombre hacía otras esferas.

Eso lo dejó claro durante su entrevista, pues hizo énfasis en que ya cumplió una etapa y ahora solo quiere disfrutar de nuevas oportunidades en las que más allá de su versatilidad, busca potenciar su talento, ingenio, gracia, belleza y capacidad para transmitir sensaciones y mensajes.

Por ahora, esta es parte de su agenda y aspiraciones en las que seguramente sus fans la verán brillar de nuevo y añorar los momentos más inolvidables de El stand de los besos.

