Este actor de “El stand de los besos” nunca se la llevó bien con Jacob Elordi

Taylor Zakhar Perez al parecer está demostrando que la rivalidad que tuvo con Jacob Elordi en la trama, traspasó las pantallas.

Y es que tras el estreno de la historia final de El stand de los besos, éste publicó una gran cantidad de fotos, dejando siempre por fuera al protagonista principal.

Pero, para generar aún más dudas sobre ello, en su texto de agradecimiento tampoco incluyó a Elordi, dejando en evidencia que algo sucede entre ambos.

Taylor Zakhar Pérez no se la llevó bien con Jacob Elordi

Como bien se pudo apreciar en la trama, la aparición de Marco Peña siempre le generó malestar a Noah, pues éste veía cómo el guapo chico tenía todas las intenciones de conquistar a quien fuera su novia.

Cada acercamiento y escena demostraba que entre ambos había una química muy particular, pero finalmente este apuesto galán decidió apartarse e iniciar una nueva vida en libertad y alejado de la inestabilidad que Elle siempre le transmitía.

Todo ello indica que estos personajes fueron creados para ser rivales, pero lo que nunca nadie imaginó es que en la realidad pudiera estar pasando algo similar.

Y es que tras las manifestaciones de agradecimiento a los realizadores y casi todo el elenco, fue muy obvio que Zakhar dejara a un lado a Jacob quien formó parte importante de este proyecto que llegó a su final. Incluso, el protagonista no aparece en ninguna foto de su perfil en Instagram.

Reacciones en las redes sociales

Una vez que Zakhar publicó las más divertidas imágenes que demuestran lo bien que se la pasó en el set, los fan no dejaron de mostrar sus inquietudes en la comentarios.

Todo ellos giraban en torno a interrogantes en las que prevalecía si realmente ambos tenían una enemistad.

“Creo que tú y Jacob también son enemigos en la vida real”, “¿No mencionas a Jacob?”, “¿Problemas con Jacob?”, “Estos artistas tuvieron problemas en la vida real”.

Esos fue lo que generó la publicación en la que en detalle agradeció a todos los que participaron en el final de El stand de los besos.

Dejando siempre por fuera al gran ausente Jacob Elordi. Y aunque él no respondió a ninguna interacción, sí generó ahora la incertidumbre sobre su relación que al parecer traspasó la realidad.

Lo que no se sabe es si esto viene dado por algunos coqueteos con la actriz Joey King quien fuera ex de Jacob o porque realmente mantuvieron diferencias que no le permitieron concretar una buena amistad.

Y esto es algo en lo que se caracterizó este elenco, en que todos formaron una conexión especial y con la que lograron cautivar a la audiencia que ahora espera que haya una cuarta parte, ya que el final los dejó alucinando.

Esto tampoco ha sido confirmado, pero no es de extrañar que logren sorprender a quienes hicieron exitosa esta historia romántica juvenil.

Mensaje claro de Taylor Zakhar Perez

El texto que inició el debate y levantó la ola de rumores de enemistad entre los actores de esta trama fue muy extenso, pero aquí mostramos las partes en las que fue obvia la ausencia del nombre de Jacob Elordi.

“Gracias a Netflix por hacer dos películas más de KB, a Beth por escribir los libros, a Kamala y Gary por traerme a la mesa en su búsqueda de Marco, gracias a Michele y Vince por creer en mis habilidades como intérprete, gracias de ti a Joey por siempre desafiarme y predicar con el ejemplo dentro y fuera del set, gracias Joel por tu calidez, humor y brazos abiertos…”

…”gracias Judd, Josh, Zandi, Bianca, Cameron, Sunda y Evan por todas las risas. Y por último, pero no menos importante, nuestro equipo y coreógrafos, TODOS hicieron que todo pareciera tan fácil y siempre tenían una sonrisa en su rostro, especialmente usted Simone, Ruby y Liam. ¡NADIE podría robarnos nuestra alegría durante este proceso!”.

