Fotos que comprueban que Jacob Elordi es todo un galán

El guapo Jacob Elordi no para de arrancar suspiros tras su participación en El stand de los besos 3.



Y es que con su papel de Noah, en El Stand de los Besos, no solo reconquistó a la audiencia de esta historia romántica juvenil, sino que también confirmó que es uno de los galanes más cotizados de la industria del entretenimiento.

Y aunque son pocos los que conocen de su pasado artístico, este chico con tan solo 23 años, ha tenido importantes participaciones en importantes proyectos en TV, cine y ahora en el gigante streaming.

Fotos que comprueban que Jacob Elordi es el galán del momento

Elordi dio sus primeros pasos en el teatro interpretando al famoso Gato en el musical teatral llamado Seussical, esto le permitió crear una base en la interpretación de personajes de todo índole.



Además, le ayudó a definir su estilo con el que es capaz de asumir cualquier rol y género. Su debut por la puerta grande lo hizo con tan solo 17 años al formar parte de Piratas del caribe: La venganza de Salazar.

Aquí su presencia no fue tan notoria, pero le ayudó a ir escalando en la industria del entretenimiento, ya que luego surgieron proyectos como Swinging Safari , The Mortuary Collection y The very excellent Mr. Dundee en los que fue no solo mostrando su talento, sino también su atractivo.

Euphoria y The Bend también le permitieron abonar el camino ante el inminente éxito que estaba por llegar en su carrera.

Y es que el papel que lo llevó al estrellato fue, sin duda, el interpretado en El stand de los besos con Noah Flyn, el chico popular que se enamora de la mejor amiga de su hermano, pero experimenta inestabilidades emocionales que no le permitieron aclarar sus sentimientos y consolidar una relación.

Con esta interpretación destacó, enamoró y creó un precedente, pues se consagró ante las nuevas generaciones como el sucesor de figuras como Brad Pitt.

Guapo y enamoradizo

Este chico suele mostrarse tímido dentro y fuera de las cámaras, incluso, en su papel muestra parte de su personalidad seductora, reservada y galante.

Él llegó a crear una bonita pareja en pantalla con su coestrella Joey King con quien incluso tuvo una relación amorosa muy intensa, pero que decidieron finalizar ante la presión de los medios y sus múltiples agendas de trabajo.

Luego de ello se unió a la famosa estrella Zendaya con quien tuvo un amorío fugaz y actualmente mantiene una relación al parecer muy sólida con Kaia Gerber hija de la supermodelo Cindy Crawfrod.

Y esta unión se hizo pública en redes sociales luego de que ella mostrara una foto muy sexy de este chico y lo felicitara por su cumpleaños llamándolo “My love”.

Esto encendió las alarmas de la fiel fanaticada quien tras una exhaustiva investigación logró conectarlos y descubrir que estaban juntos y muy felices.

Sus redes lo delatan

En su cuenta de Instagram Jacob Elordi es poco expresivo y no suele revelar momentos de su vida privada, pero sí deja ver su sexappeal , así como algunos de sus hobbies.

Entre ellos se encuentran la música, el practicar deportes al aire libre, así como manejar motocicletas alta velocidad y la fotografía.

Además es un apasionado del arte, así como del vivir la experiencia e el set junto a importantes figuras de la actuación.

Y por si fuera poco aflora sus sentimientos con la interpretación de cada uno de sus personajes a quienes les aporta dosis extra de romanticismo con el que logra convencer y enamorar a la audiencia.

Y para quienes han tenido la suerte de tenerlo como pareja, aseguran que es muy dulce y cariñoso, pero tímido.

No e vano es uno de los actores más cotizados y que posee millones de fans en el mundo.

