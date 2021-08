Famosas que nos inspiraron con su fortaleza al superar su enfermedad y dieron lección

De las enfermedades no se salvan ni las famosas, y es que algunas celebridades se han enfrentado a las pruebas más duras, y han mostrado su fortaleza.

Algunas aún siguen batallando, otras ya las superaron, pero dejan claro que son unas mujeres guerreras que salen adelante siempre.

Estas famosas nos inspiraron con su lucha, y demostraron que no hay imposibles, y que los milagros existen.

Famosas que luchan o superaron duras enfermedades

Adamari lopez

Adamari Lopez es una guerrera que batalló contra el cáncer de mama que la afectó en el 2005, a sus 33 años, y afortunadamente, lo venció.

La celebridad ha hablado sobre cómo enfrentó esta enfermedad. “Fue duro, no era la noticia que me esperaba. Yo entendía que yo tenía 33 años, que estaba joven, que esa no era una enfermedad que me afectaría. En mi casa no había un historial de cáncer”.

Sin embargo, demostró que los milagros existen, y que es una mujer luchadora, capaz de vencer la prueba que sea.

Selena Gomez

Selena Gomez fue diagnosticada en el 2015 con lupus, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunitario ataque por error a las células y tejidos sanos.

Esta enfermedad afectó sus riñones, por lo que se sometió a un trasplante de riñón en el 2017.

Cuatro años después, la celebridad sigue luchando contra esta enfermedad que afecta su peso, hormonas, y ánimo, como una guerrera, inspirándonos.

Estas celebridades dejaron claro que son unas guerreras

Sofía Vergara

Sofía Vergara también es una sobreviviente, y toda una guerrera, pues luchó contra el cáncer de tiroides a sus 28 años y lo superó.

La celebridad comentó que fue a consulta con su hijo Manolo para que lo revisaran a él, pero el doctor se dio cuenta de una protuberancia en su cuello y le mandó a hacer unos análisis.

Al hacerlo, confirmó que padecía de este tipo de enfermedad, por lo que fue sometida a una cirugía, donde le extirparon el tumor, y hasta el día de hoy, Sofía debe tomar medicamentos para regular las hormonas de su cuerpo.

Lady Gaga

Lady Gaga contó hace un tiempo que padece fibromialgia, enfermedad de origen neurológico que genera dolores fuertes, fatiga, problemas de sueño y de memoria.

Sin embargo, lucha todo el tiempo como una guerrera contra esta enfermedad, y le pone su mejor cara y todos los ánimos para vivir su vida al máximo.

