“Mi clon”: Javiera Acevedo sorprende demostrando el gran parecido con su hijo

A casi tres meses de dar a luz, Javiera Acevedo sorprendió a los usuarios de redes sociales demostrando el gran parecido que posee con su hijo Kai. La actriz compartió una fotografía de cuando era bebé, y la comparó con una de su hijo recién nacido.

“Mi clonsito. (La segunda foto soy yo)“, escribió junto a los registros. Estos generaron un gran impacto entre los usuarios de la plataforma, quienes inmediatamente reaccionaron aludiendo a los rasgos que comparten.

Kai, hijo de Javiera Acevedo – Instagram

“¡Iguales!“, “¡Se pasó! Iguales”, y “¡Se pasó tu rey, igual a ti!“, fueron algunos de los mensajes que recibió. “¡Nooooo! Impactante. LITERAL clones”, señaló otra persona.

Javiera Acevedo cuando era una bebé – Instagram

Javiera Acevedo y cuestionamientos por relación con el padre de su hijo

Hace unas semanas, Javiera Acevedo participó en un nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, en donde habló sobre el nacimiento de su hijo Kai, entregando detalles de su embarazo y de los cuestionamientos que ha recibido por la relación que mantiene con el padre del bebé.

Respecto a esto último, la actriz de 36 años no dudó en dar a conocer su postura. “He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que dice la gente, pero también me uno a lo que puedan opinar. La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, señaló.

“Cada uno es dueño de su propio destino. Si uno está haciendo un mea culpa por lo que está pasando, y si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él. Y puta que tiene amor”, agregó.

“Gracias a Dios tengo una familia muy linda detrás. Preocupado el papá, a más no poder. Enamorado de su guagua que va a verlo todo el rato“, continuó, explicando que está “tratando de hacer las cosas acorde a los tiempos en que estamos”.

En este sentido, hizo un claro un llamado de atención. “Hay que tratar de dejar fluir, y dejar que le llegue amor a la guagua. Finalmente hay una conexión que tiene que ser entre tú, la guagua y el papá. Que rico que hay un papá que quiera verlo, que se lleve bien conmigo, que suerte tiene, que rico que le den amor. No me puedo estar preocupando de huevás y también que digan ‘oye y no estai con el papá’. ¡Qué te importa!”, sostuvo.