Fran García-Huidobro tendrá que someterse a cirugía nuevamente: hizo un llamado a “nunca dejarse estar”

En el nuevo capítulo de Pero con Respeto, Fran García-Huidobro se refirió al complejo momento de salud que enfrentó en el año 2019. En conversación con Julio César Rodríguez, la animadora dijo haber experimentado algunos cambios internos. “Me hizo una persona más honesta“, dijo sobre la situación que vivió. “Hoy día cuando estoy contenta estoy muy contenta, cuando estoy triste estoy muy triste. Me devolvió un poco la pasión”, agregó.

Además, reveló que tendrá que ser sometida a una nueva operación, aunque de menor complejidad. “Yo estuve un año y medio sin querer hacerme ni un examen de orina. Y ahora decidí hace un mes hacerme los exámenes de rutina que nos hacemos todas las mujeres y descubrí que tengo el implante de mi pechuga derecha roto por dentro“, comentó en el espacio de CHV.

“Por suerte no reviste ninguna gravedad. Pero si yo no me hubiese hecho ese examen, no lo sabría”, aseguró la animadora, haciendo un llamado a prestar atención a los síntomas y “no dejarse estar”. “La invitación que yo hago es a nunca dejarse estar, a escuchar al cuerpo. La fiebre es un síntoma siempre de algo que puede ser más grave”, dijo.

Con respecto a su nueva operación, Fran García-Huidobro explicó: “Me las voy a tener que cambiar más que ponerme (los implantes). Es una cirugía ambulatoria creo. Como yo ya tengo hecha la cicatriz es más simple”. “No es algo que me tengo que hacer mañana, no es urgente”, agregó en conversación con Julio César Rodríguez.