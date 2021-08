¡Los años no pasan en vano! Así lucen los protagonistas de George de la selva a 24 años de su estreno

Han pasado 24 años del estreno de la película ‘George de la Selva’ donde Brendan Fraser y Leslie Mann (Úrsula Stanhope) eran los protagonistas.

La comedia mostraba a un hombre que creció en la jungla junto a gorilas y deja su mundo tras conocer al amor de su vida.

Esta parodia de Tarzan llegó al cine en 1997 con un joven Brendan Fraser que cautivaba con su atractivo físico y prometía una carrera impecable.

George y Úrsula emprendieron una aventura en la selva y en la ciudad luego de enamorarse y luchar por su amor ante la negación de los padres de la protagonista.

Los actores se han mantenido bajo perfil en los últimos años, en especial Brendan quien se alejó de la industria cinematográfica tras sufrir acoso sexual y presentar distintas lesiones en su cuerpo producto del trabajo en exceso.

¿Qué le ha pasado a Brendan Fraser? Es la pregunta que se repite en redes sociales al ver el aspecto físico del actor, quien a sus 52 años luce algunos kilos de más.

El protagonista de películas como ‘La momia’, ‘Dudley de la montaña’ o ‘Looney Tunes: De nuevo en acción’, vio en caída su carrera profesional en los 2000 tras exponerse a largas jornadas de trabajo que incluían escenas que perjudicaban su salud.

Su peor momento llegó cuando Philip Berk, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), delante de un gran grupo de personas, le estrechó la mano y aprovechó para darle un pellizco en el trasero.

“Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo. Me puse enfermo. Me sentí como un niño con un nudo en la garganta. Creía que me iba a poner a llorar. Fue como si alguien me hubiese tirado pintura invisible encima”, confesó.