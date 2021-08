¡Mujer real! Gal Gadot comparte fotografía sacándose leche materna mientras trabaja

A solo un mes y medio de haber dado a luz a su tercera hija (Daniella), Gal Gadot volvió con todo a los set de grabaciones pero sin abandonar su oficio de madre.

Desde los camerinos la intérprete de ‘La Mujer Maravilla’ compartió unas fotografías donde aparece con un extractor sacándose leche materna mientras la arreglan para alguna escena.

“Sólo yo, en el backstage, siendo mamá”, escribió Gadot en la publicación, que al momento tiene más de 1.6 millones de Me gusta.

La actriz israelí se unió a la lista de famosas que apoyan la lactancia materna para alimentar a sus hijos.

Gadot ya posee experiencia como madre pues tiene dos hijas más: Alma, de diez años, y Maya, de cuatro años, producto de su relación con su marido Yaron Varsano, con quien esta casa desde 2008.

“Mi dulce familia. No podría estar más agradecida y feliz (y cansada). Todos estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Daniella a nuestra familia. Les envío a todos amor y salud”, escribió entonces Gal en una fotografía donde aparece junto a sus tres hijas y su marido.

El regreso a las pantallas de la artista se avecina con el estreno de ‘Red Notice’ una película de Netflix donde compartirá protagonismo con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds.

“¡Red Notice es una película muy divertida! Es la película más grande que Netflix ha hecho en su historia y fueron socios increíbles que se aseguraron de que tuviéramos todo lo que necesitábamos para terminar la película en medio de una pandemia… Estamos muy orgullosos de la película y emocionados de que se estrene el 12 de noviembre en todo el mundo. En esencia, estás viendo a Black Adam, Deadpool y Wonder Woman en otra versión en pantalla. ¿Quién no quiere ver eso?”, dijo Hiram García, presidente de producción de Seven Bucks Productions.