Ingrid Parra reveló que fue bajada de una teleserie en Canal 13: “Me sacaron por una opinión”

En un nuevo capítulo de Más Vivi que Nunca, Ingrid Parra reveló que fue bajada de una teleserie de Canal 13 tras dar su opinión sobre un director del canal. Sus palabras surgieron durante una de las secciones del programa, en el que abordaron uno de los personajes de Ingrid Cruz.

En este contexto, Vivi Kreutzberger recordó las declaraciones realizada por la intérprete en una transmisión en vivo, cuando habló sobre las humillaciones que enfrentó en Canal 13, en donde además de tratarla de “gorda y vieja”, le ofrecieron el papel de una mujer que no podía tener hijos, a solo un mes de haber sufrido una pérdida de embarazo.

“Este personaje es maravilloso porque ella no puede tener hijos. Y como tú acabas de perder uno, sabes perfectamente cómo hacerlo“, le dijeron, según reveló en conversación con Paloma Moreno, Elisa Zulueta e Ignacia Baeza.

Ingrid Parra: “Me sacaron de una teleserie por una opinión”

En el programa de TV+, Ingrid Parra empatizó con la situación de la actriz y contó que a ella la bajaron de una teleserie en el mismo canal, tras dar su opinión sobre un director de la estación.

“Cero inteligencia emocional de quien diga eso“, partió diciendo, para luego comentar: “A mí me sacaron de una teleserie en Canal 13 por una opinión que yo di a un director de televisión”.

“Mi opinión fue ¿por qué si yo estudie cinco años para ser actriz, cualquier persona puede hacer mi trabajo y yo no puedo hacer el tuyo?“, dijo. Ingrid Parra explicó que tras sus palabras, fue sacada de una producción dramática.

“Yo tenía un personaje de mujer loba que iba evolucionado, y yo iba a pasar a la teleserie siguiente por contrato y porque mi físico daba para otro casting. Entonces me tenían que sacar de esta teleserie para cambiar el look para la otra. Y yo ‘ok'”, contó.

“Me sacaron de esa teleserie, mandaron a mi personaje de vacaciones y no pasé al siguiente proyecto por mi comentario. Me sacaron de los dos proyectos por mi opinión. Hasta ahora me lo cuestiono. Yo creo que si uno se saca la mugre sacando una carrera, yo trabajaba y estudiaba, trabajé de garzona muchos años para poder pagar mis estudios, para pagar donde vivía ¿por qué cualquiera puede venir y hacer mi trabajo?”, complementó.