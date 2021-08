Ingrid Cruz reveló doloroso hecho que la impulsó a dejar Canal 13: “Es la peor vez que me han tratado en la vida”

Durante una transmisión en vivo realizada junto a Paloma Moreno, Elisa Zulueta e Ignacia Baeza, Ingrid Cruz reveló la dolorosa experiencia que enfrentó en Canal 13, y que la impulsó a dejar la estación.

Según explicó, el hecho coincidió con la pérdida de un embarazo en el año 2010. La actriz tenía cinco meses, cuando fue convocada a una reunión en el canal. “A mí me han pasado cosas en la tele terroríficas“, partió diciendo.

“En Canal 13 lo pasé muy mal cuando me fui. Muy, muy mal, porque además venía de un proceso muy duro. Había perdido a mi hijo. Estaba en Plutón, y me tocó vivir una discriminación de la san puta madre. Un trato… Yo creo que es la peor vez que me han tratado en la vida”, contó.

Ingrid Cruz: “Me llamaron para despedirme”

En su testimonio, Ingrid Cruz explicó que fue contactada por el canal al mes de haber perdido a su hijo. “Yo pensé que me iban a hacer entrar a una teleserie. Tenía todo el speech para decir ‘no puedo ahora, no estoy bien’. Estaba yo en Plutón, y me llamaron primero para despedirme“, dijo.

“Yo les contesté desde Plutón. Me acuerdo que les dije ‘tú no me puedes echar, tengo fuero maternal, acabo de perder a mi hijo‘. Para mí era muy fuerte porque estuve muchos años en Canal 13. Estuve 13 años en el trece. Yo llegué súper chica. Amaba a todos los camarógrafos… Uno empieza a crear lazos, es tu familia. Entonces fue heavy este cambio de personas, porque no eran los mismos de siempre”, agregó.

En esa línea, la actriz explicó: “No me pudieron echar, porque el canal me apoyó de inmediato, porque de verdad el canal me tenía mucho cariño. Me empezaron a llamar como para las siguientes teleseries y en el camino me humillaron tanto, tanto, tanto. Ahí tuve heavy el apoyo de Carito Arregui, de Juan Falcón”.

“Increíble que todavía me duela”

Ingrid Cruz comentó que de pronto le impidieron entrar al área dramática. “No me dejaban entrar porque ‘no tienes reunión. No tienes por qué estar acá’. Me trataban de ‘señora’. Estoy hablando del 2010, 10 años atrás”, contó.

Durante la conversación, la actriz incluso recordó una experiencia que tuvo cuando hicieron la teleserie Primera Dama. “Yo creo que estaba en el peso que tengo ahora. Y el hueón me acuerdo que estaban haciendo la teleserie (…) Me da un personaje. Le dije que me hiciera el casting para la protagonista, y me dijo que no porque estaba muy gorda y vieja“, señaló.

“Hice el casting con Carola Arregui. Puedo decir que es una de las mejores escenas que he hecho en mi vida. Porque desde la misma rabia, con los ovarios abiertos porque de verdad yo era una loba. Así yo soñaba, así me veía. Era una loba con sangre corriendo. Me acuerdo que me paré, hice una escena… ‘No, estás muy vieja, estás muy gorda, no estás para esto. Te voy a dar un personaje que está perfecto para ti. Este personaje es maravilloso porque ella no puede tener hijos. Y como tú acabas de perder uno, sabes perfectamente cómo hacerlo“, reveló.

“Esa fue la razón por la cual yo me fui de Canal 13. Me fui a TVN por la mitad de mi sueldo y dije ‘en esta hueá yo no me puedo quedar. No puedo, no puedo’. Increíble que todavía me duela, pero esa hueá de decir por qué, con qué derecho. Le dije ‘no te digo nada porque te tengo que golpear’. Me paré y me fui. Tiritaba. Me acuerdo que llegué al auto y lloraba, lloraba, lloraba. Ahí llegó Juan Falcón y la Caro Arregui y fueron a dejar la cagada arriba”, contó.