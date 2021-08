Coté López anuncia el lanzamiento de su cuarto libro: “Llevo más de la mitad”

La creatividad de Coté López no se detiene y ahora la empresaria y modelo anunció el lanzamiento de su cuarto libro. Mediante una publicación en Instagram, en donde cuenta con casi dos millones de seguidores, la esposa de Luis Jiménez reveló algunos detalles de su próxima entrega, la que según adelantó, está completamente desligada de su trilogía.

“¡Quiero contarles que ya llevo más de la mitad de mi cuarto libro escritooooooo! Este libro no tiene nada que ver con la trilogía, es una historia nueva. ¡Ya MUERO por que lo lean!”, escribió, junto a una fotografía de la portada.

Coté López anunció el lanzamiento de su cuarto libro – Instagram

En la tapa del libro, se puede leer la palabra “explícito“, lo que correspondería al título de su nuevo trabajo. “Ya saben que no tengo paciencia jajajaja y no me aguanto de mostrar las cosas. Y la verdad, también lo subo porque así me AUTOPRESIONO para escribir más rápido jajajaja”, dijo.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por la atención, “y si aún no han leído mis otros libros pueden comprarlos en la página“. “Solo ahí son originales. ¡Todos los demás son falsos! Los míos traen laca, cuño, etc, y los falsos vienen con hojas de mala calidad”, precisó.

Coté López: “Estoy cansada de que siempre me tiren para abajo”

Recordemos que hace unas semanas, Coté López expresó su molestia luego que una fuente emitiera una crítica en contra de su trilogía. El comentario fue publicado en una nota de Glamorama, en la que recogieron las declaraciones de Paula Escobar, Ignacio Gutiérrez y Fran García-Huidobro en el programa Cómplices, sobre las ganancias que habría generado la esposa de Luis Jiménez con sus productos.

Luego del diálogo recogido por el portal, señalaron que “también se le planteó a una importante fuente del mundo de las grandes editoriales presentes en Chile las ganancias de 1,1 millón de dólares“. “Como respuesta este personero menciona que uno de los autores más vendidos de Chile desde hace tres años -y que cuenta con el trabajo de promoción y distribución de una gran editorial- no ha alcanzado tal cifra sumando todas sus ventas desde 2019“, agregaron.

Este aspecto habría molestado a la modelo, quien se refirió al tema compartiendo un pantallazo de extracto en sus historias, con el mensaje: “Que fome leer que en tu propio país no se alegran por tus logros y además los cuestionan. Según lo que escribieron entonces, felicítenme, ya que entonces soy la escritora chilena con más ventas y sin ninguna editorial ni distribución“.

“Jamás hubiera hecho esto, pero estoy cansada de que siempre me tiren para abajo, de verdad trabajo mucho para lograr mis sueños. Pasé muchísimos días sin dormir, ya que de día trabajo y cuido a mis hijos, escribiendo mis tres libros para que venga una editorial y se burle así nada más”, añadió.