Cameron Diaz le dice adiós al cine y encuentra su felicidad

Cameron Diaz ha sido uno de los rostros más reconocidos de Hollywood desde los años 90 cuando empezó con reconocidas películas.

La actriz decidió alejarse de la industria cinematográfica paulatinamente hasta ratificarla asegurando que estaba “semijubilada”.

Sin embargo, este 2021 decidió hablar sobre los motivos que la llevaron a tomar su radical decisión.

La protagonista de ‘Loco por Mary’ contó en el programa Hart to Heart que decidió apartarse de las producciones para encontrar tiempo para ella y su familia.

Al llegar a sus 40 años se dio cuenta que había dejado atrás muchas vivencias por estar sumergida en el trabajo y en los set de grabaciones, lo que la llevó a darse cuenta que necesitaba un cambio.

“Había muchas experiencias que no había vivido y aspectos que no manejaba. Ahora me siento completa”, confesó.

Cameron realizó al menos 22 producciones entre 1994 y 2004, lo que la privaba de tiempo libre.

“Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia… Todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, añadió.