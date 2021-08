Altair Jaraibo da lecciones de estilo para usar un jumpsuit de novia para su boda

Altair Jarabo finalmente contrajo matrimonio con su prometido francés Frédéric García, tomando de sorpresa a todos.

La ceremonia del registro civil se llevó a cabo en el ayuntamiento de París o “Mairie de Paris Centre” y la actriz lucir espectacular.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Altair compartió una fotografía en la dejó ver su gran estilo, rompiendo con el protocolo del clásico vestido de novia.

“Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!”, escribió la actriz en su publicación de redes sociales.

Aún no hay muchos detalles detrás del conjunto que utilizó la actriz pero se trata de un mono blanco cuya parte superior está compuesta por transparencias con encaje. Altair llevó el cabello recogido con algunos mechones sueltos, un juego de joyería discreta y zapatos dorados además de un maquillaje natural pero glamoroso

Un estilo diferente para novias modernas

Ya sea que tengas una ceremonia sencilla, una despedida de soltera o estés planeando un segundo look para la recepción de tu gran día, un mono nupcial siempre te hará lucir fabulosa.

Existen de diferentes cortes y estilos, desde lo más moderno y simple hasta ornamentados y dramáticos. SIn duda se trata de una opción que estilizará tu silueta y que además se adapta al presupuesto que tengas.

Los monos suelen ser una opción muy elegante por sus detalles minimalistas e incluso para algunas representa un estilo más relajado y práctico.

Algunas de las famosas que han optado por este estilo son Sophie Turner en su boda con Joe Jonas en Las Vegas y Solange Knowles, quien eligió un mono con capa de Stéphane Rolland en su gran día.

Un momento soñado

Hace unas semanas, Altair reveló que para su vestido de novia, optó por un diseño romántico. “Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano”, dijo.

El enlace matrimonial también se llevará a cabo en París, ciudad en la que ha vivido los últimos meses. Reveló que jamás pensó en un evento demasiado grande y dadas las circunstancias, sólo le vasta con sus seres queridos más cercanos.

“Yo cerraba los ojos y nunca me imaginé una de esas cosas de 500 personas. La verdad no va conmigo, tampoco va con él y no creo tampoco invitar por compromiso. Va a ser algo íntimo”, confesó para la revista Quién.

La despedida de soltera también estuvo llena de glamour

Días antes la actriz de Vencer el desamor estuvo acompañada de sus amigas Úrsula Montserrat y Claudia Godínez, quienes viajaron hasta la capital francesa para la despedida de soltera y la ceremonia civil.

Jarabo disfrutó el día a lo grande, recorriendo las calles de la capital. Posteriormente tuvieron una cena en un restaurante con terraza muy cerca de la Torre Eiffel y luego fueron a bailar para cerrar el festejo con broche de oro.

