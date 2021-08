¡Con cabello largo! Luis Miguel reaparece con nuevo look y emociona a sus fans

Después de mucho tiempo ausente Luis Miguel reaparece públicamente junto a su novia, la argentina Mercedes Villador, a quien llevaba de la mano mientras caminaba por las calles de Los Ángeles.

El reconocido cantante se ha encargado de mantener su vida privada de manera oculta por lo que su apariciones suelen causar revuelo entre su fanaticada.

Tras el éxito de su serie en Netflix los paparazzis han estado al pendiente de sus movimientos.

El programa Despierta América fue el encargado en sacar a la luz las imágenes del querido ‘Sol de México’ en donde llamó la atención el nuevo look del intérprete.

Miky apareció con el cabello largo ajustado con una colita, un cambio bastante radical según los últimos años del artista donde ha mantenido su pelo corto.

Sin embargo, algunas de sus fans han puesto en duda que sea él y lo han expresado en redes sociales.

“Ese no es Luismi”, “No parece él”, “Se ve muy raro”, “Parece un doble”, “Claro que es Luis Miguel”, “Las verdaderas fans sabemos que si es” han debatido las internautas.

La confusión surgió debido a que el famoso mantenía puesto su tapabocas de manera responsable, aunque al despedirse se lo sacó para saludar.

Sin embargo, no se quedó a conversar con la prensa.

El cantante de ‘Hasta que me olvides’ fue captado hace unos días por una fanática llamada Lulú, quien a través de su canal de Youtube, compartió que el día que se encontraba festejando su cumpleaños en el restaurante Nusr-Et del famoso chef Salt Bae.

La mujer contó con gran emoción su encuentro pues no solo pudo verlo sino también sentarse a conversar con el un rato.

“Al principio, la verdad, dije ‘No, no es’, porque se me hizo muy juvenil, pero al momento en que empezó a sonreír e hizo esta sonrisa y le pude ver los dientes y todo, me percaté que sí, que sí era Luis Miguel”, narró la usuaria de redes.