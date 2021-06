Hijo de Luis Miguel augura una nueva generación musical y nos muestra su talento

Daniel Gallego, hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula, podría dar continuidad al legado musical que ha dejado su padre y su abuelo Luisito Rey.

El pequeño fue captado por su madre mientras estaba inspirado cantando a la orilla de una alberca mientras con un micrófono inalámbrico.

En el audiovisual publicado en Instagram por su madre se escucha a Daniel interpretando Can’t stop de feeling, de Justin Timberlake.

Con una muy buena tonada el primogénito del cantante deja al descubierto que un futuro cantante podría conquistar corazones.

Arambula se mostró orgullosa de hijo y se pudo escuchar gritarle “Te amo” mientras lo escucha muy orgullosa.

Aunque el vídeo desapareció de sus historias, los internautas han dejado algunos comentarios reconociendo su talento, en las cuentas que recopilaron el material.

El Sol de México y La Chule fueron una de las parejas más queridas de la farándula en los 2000, fruto de su relación nacieron sus hijos: Miguel (14) y Daniel (12).

Sin embargo, el intérprete se ha mantenido alejado de sus hijos al igual que como lo hizo con Michelle Salas.

Aracely en más de una oportunidad ha dejado saber que Miky no cumple con sus obligaciones monetarias con sus hijos.

Aunque su padre quien es un referente musical se ha mantenido indiferente, podría ser su madre quien se encargue de guiar su talento.

La actriz notificó recientemente a través de un comunicado que su vida no podrá ser divulgada en la serie de Luis Miguel y que nunca le hicieron una propuesta económica para utilizar su nombre.

“No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, explicó su abogado el pasado 13 de abril.