Cecilia Bolocco por chascarros en redes sociales: “Es mucho mejor si lo dices con una sonrisa”

En una de sus últimas transmisiones en vivo, Cecilia Bolocco se refirió a los chascarros que ha tenido en redes sociales. Sus palabras surgieron durante una conversación con el influencer Dani Ride, a quien le habló sobre estos episodios.

“Tú sabes que me han hecho muchas bromas, ¿no?“, preguntó la ex Miss Universo. “Lo he visto en TikTok, lo he visto en todas partes, Ceci“, bromeó el joven.

Cecilia Bolocco recordó que le “mandaron saludos también de ‘Lomas’, de unas Lomas por ahí”, revelando la reacción de algunas personas en torno a sus chascarros. “Me decían ‘están muy preocupados algunos doctores, Cecilia, porque tú en realidad mira, estás hablando cochinadas’. Y yo dije ‘¿cuándo?'”, comentó entre risas.

Cecilia Bolocco se refirió a sus chascarros – Instagram

“Pero si uno está desde la inocencia. Uno no sabe, uno va leyendo y son bromas. A la gente le encanta”, comentó el influencer, a lo que la diseñadora respondió: “Obvio. Y te voy a decir una cosa. Yo no me podría enojar. ¿Cómo me voy a enojar? Si además que para mí el hecho de ser una persona comprometida, consecuente, no pasa por si me río o no me río, o si me comporto de pronto con inocencia como de niña, porque eso es hasta una virtud. Mantener una mirada para mí es muy importante”.

Cecilia Bolocco: “Es algo que quiero destacar”

“Yo en mis directorios muchas veces también digo cosas que sueltan al equipo, porque no estamos en una reunión donde la seriedad y la cosa como bien enjuta, como ‘si tú vas a decir algo muy importante lo tienes que decir fuerte’. No. Es mucho mejor si lo dices con amor, es mucho mejor si lo dices con una sonrisa”, reflexionó.

“Es mucho mejor si lo dices con las herramientas que son habituales, por ejemplo, en mi caso, para las mujeres. Las mujeres somos mucho más acogedoras, otras características que nos hacen especialmente distintas de los varones, que es muy valioso. No es ni mejor ni peor. Solamente distinto. ¿Por qué nosotros adoptar una postura masculina para dar nuestro punto de vista?”, remarcó.

Además, Cecilia Bolocco explicó que esa característica “es algo que quiero ahora destacar y resaltar”. “La gente inteligente, o que tiene algo que decir, o que tiene cargos muy importantes, no necesariamente tiene que andar con esa cara dura, tiesa, para no decir con esa cara de no sé qué, y perfectamente puede sonreír. El que anda sonriendo por la vida no es el que no sufre. A veces es justamente el que ha sufrido mucho más y que entiende el valor de la felicidad”, sostuvo.