Estos son los mensajes que transmitirá Camila Cabello en su rol como “Cenicienta”

Camila Cabello es ahora toda una princesa que busca romper paradigmas a través de su rol como “Cenicienta” en el live-action para Amazon Prime.

Es esta renovada propuesta que llega el 3 de septiembre, no solo mostrará esta historia clásica infantil que gusta a todos, sino que mostrará una nueva faceta de este personaje.

Pensamientos más actuales, así como una imagen más independiente, realista y hasta ambiciosa se podrá apreciar en cada uno de los mensajes que la actriz y cantante está dispuesta a presentar en la trama.

Estos son los mensajes que Camila Cabello mostrará en “Cenicienta”

Y es que si bien los remakes ofrecen novedades, está no sería la excepción y menos si tiene a Camila Cabello como protagonista de esta historia.

La intérprete de “Señorita” no solo da a diario lecciones sobre cómo valorar a la mujer en la sociedad a través de sus redes sociales, sino que ofrece ahora una propuesta muy vanguardista y hasta rebelde si se quiere de Cenicienta.

Atrás quedó la inocente niña que solo busca al príncipe azul. Ahora, este personaje se mostrará más seguro y dispuesto a solo esperar salir de su yugo para mostrarle al mundo lo que es capaz de hacer.

Esto denota que la nueva Cenicienta será más independiente, segura, ambiciosa y sobre todo inclusiva.

Para ella no hay etiquetas, protocolos ni mucho menos diferencias sociales que le impidan cumplir sus sueños y estar a gusto con su entorno.

Esto es algo que tiene muy emocionada a la fanaticada de esta joven artistas que se ha sabido ganar el corazón de su público al mostrarse cada vez más real y cercana.

Con ello se garantiza desde el éxito de esta trama en la que también la veremos interpretar temas de su autoría, así como clásicos de la exitosa banda Queen llamado Somebody To Love.

Detalles de esta nueva Cenicienta

La historia esta vez girará en torno a una joven que solo tiene como objetivo que su marca de ropa crezca. y sea muy exitosa.

Para ella será vital la unión del príncipe para que éste la lleve a la gala más importante de la sociedad en la que podría conocer a quien pueda apoyarla en el lanzamiento de su emprendimiento.

La hada madrina Fab Gb y un grupo muy particular de ratones la ayudarán a que su deseo se haga realidad y le mantendrán el ánimo para que siga persiguiendo su sueño.

Billy Porter y su personaje no binario

Esta trama mostrará entre sus novedades a Billy Porter con su rol de Fab G. Éste ha destado todas las polémicas al revelarse como una hada madrina no binaria.

Esto ha generado cientos de polémicas, sobre todo en los padres quienes aseguran en redes sociales que esto no es útil para las nuevas generaciones.

Pero para el actor, esto representa un mensaje importante de inclusión y tolerancia.

Incluso, en su reciente entrevista en Variety expresó que la magia no tiene género y por tal su personaje debe ser aceptado tal y como se es.

“Tenemos todo este tipo de géneros que le hemos puesto a las cosas y, en realidad, no importa. No se trata de sexo. No se trata de sexualidad. No se trata de género. Se trata de magia. Se trata de ser el hada madrina de alguien, el padre, la persona, como quieras llamarlo. De esto se trata”, dijo a Variety.

Más detalles

La puesta en escena resulta muy vistosa, pues cada personaje sorprenderá con sus llamativos atuendos, con sus excéntricos peinados, pero también con su espontaneidad y talento para llevar entretenimiento de calidad.

Además, se esperan una listo de temas impactantes de la voz de Cabello quien está emocionada por combinar sus dos facetas favoritas como la actuación y el canto.

Te recomendamos en video: