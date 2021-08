Las arrugas no deben avergonzarte y estás celebridades las lucen orgullosas

La dictadura de la belleza se acabó y han sido las celebridades quienes han respaldado el movimiento de amar tu cuerpo y tus arrugas con el pasar de los años.

Atrás ha quedado la presión de lucir perfecta y ocultar los rasgos naturales, por considerar que se luce descuidada.

Por esta razón, algunas famosas de Hollywood lucen orgullosas sus arrugas para priorizar la normalización del paso del tiempo y no ser sometidas a cirugías estéticas.

Estas son algunas de las celebridades que han apostado por la belleza real y han causado inspiración:

La protagonista de Death Becomes Her ha lucido sus arrugas sin pena alguna en sus redes sociales.

Jennifer es una de las mujeres más bellas y queridas de la industria cinematográfica.

Cuando arribó a sus 50 años publicó una fotografía destacando que se debe honrar el envejecimiento.

“La vida no se detiene a los 50, al contrario, se vuelve más y más emocionante. Por alguna razón no honramos o respetamos envejecer”, expresó.

En más de una oportunidad ha dejado claro que no le teme a la edad destacando que “los americanos deberían dejar de obsesionarse con estar joven”.

Con sus arrugas a flor de piel y sus canas al aire, la actriz ha dado clases de cómo seguir luciendo hermosa sin necesidad de seguir estereotipos.

La edad no es razón para avergonzarse y sentirse mal, todo lo contrario alegrarse de estar vivos.

“Cuando me miro al espejo, veo que me parezco a mi madre y eso da calor a mi corazón. Me veo envejeciendo y no me molesta porque significa que estoy viva”, declaró.