Pancho Saavedra admitió tener cuenta falsa para discutir: “Es tan rico insultar gente…”

Una curiosa revelación fue la que hizo Pancho Saavedra en el programa Los Socios de la Hamburguesa, el que conduce junto a Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta, cuando contó que tiene una cuenta falsa para insultar a la gente en Instagram.

Sus declaraciones surgieron durante una conversación con Julio César Rodríguez, quien se convirtió en el nuevo invitado del espacio, en la que Ruminot le preguntó por su actividad en redes sociales.

“Tienes solamente Instagram, no tienes Twitter, no tienes nada más”, comentó el animador de Lugares que Hablan, a lo que Julio César contestó: “No, nunca he tenido nada, ni Facebook ni nada“.

En ese momento, Pedro Ruminot dejó en evidencia a Pancho Saavedra, al comentar que tiene una cuenta falsa en Instagram. “¿Nunca te has metido por curiosidad, como Pancho que tiene una cuenta falsa y se mete a mirar igual?“. “No, estúpido“, comentó Pancho Saavedra, algo avergonzado.

Pedro Ruminot le preguntó al invitado por su actividad en redes sociales – Youtube

Sin embargo, su actitud cambió segundos después, cuando se acercó a Julio César Rodríguez para confesar que le gusta discutir con personas mediante cuentas falsas. “Es tan rico insultar gente por la cuenta falsa…“, señaló entre risas.

Pese a las palabras del animador, JC remarcó que no ha llegado a esos niveles. “No, no sé por qué razón, hasta que entré al matinal no tenía nada. Pero nada, ni Facebook, ni nada, nada, nada. Ni Fotolog“, dijo, provocando las risas de los conductores.