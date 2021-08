Cecilia Bolocco repasa complejo momento en su vida: “Vi el fin, sentí que todo se acababa”

Durante una transmisión en vivo junto a Dani Ride, Cecilia Bolocco abordó uno de los momentos más complejos que le ha tocado enfrentar: la enfermedad de su hijo Máximo, a quien le detectaron un tumor cerebral en 2018.

En conversación con el influencer, la ex Miss Universo reconoció que “los últimos tres años han sido muy duros. Fueron muy complejos por la enfermedad de mi hijo, que afortunadamente está bien, está sano, como le digo yo, porque así es”.

“Eso me acercó, me empujó de bruces al infierno porque vi el fin de mi vida, sentí que todo se acababa. Entonces, renacer desde ese sitio, desde ese lugar, uno lo hace convertida en un ser distinto, porque te das cuenta del valor del momento presente, de cada instante de la vida“, agregó.

Cecilia Bolocco: “Empecé a disfrutar cada instante”

Luego de revelar las transformaciones que experimentó con la enfermedad de su hijo, Cecilia Bolocco explicó que su nueva perspectiva de vida la impulsó a dejar de “perder el tiempo”, y a apartar todas sus complicaciones y molestias.

También destacó que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos exigencias, “cuando lo único valioso es que cumplamos con nuestro designio, con nuestra tarea interna de sacar a flote lo mejor de nosotros. Con convertirnos en esa mejor versión”.

“Yo empecé a disfrutar cada instante, y yo nunca he sido mucho de perder el tiempo en tonteras”, añadió, reflexionando sobre los dichos que han surgido en torno a su vida y el libro biográfico que están haciendo terceras personas. “Gente que yo no sé ni quiénes son. Seguramente van a publicar mi vida que ya ha sido publicada. Pero yo nunca me he hecho cargo ni preocupado mucho de eso. Siempre me he preocupado de hacer lo que yo quiero hacer, y lo que necesito hacer“, señaló.