Lo que debes saber del estreno de “El stand de los besos 3”: Horarios y revelaciones

El estreno de El stand de los besos 3 es ya una realidad en Netflix, pues este 11 de agosto llegó el final de esta romántica historia juvenil.

Una vez más Elle, Noah y Lee estarán de vuelta para cautivar a la fanaticada con sus historias de amor y aventuras.

Este grupo deberá ahora tomar las riendas de su destino en el que además deberán definir qué hacer con sus relaciones amorosas.

Lo que debes saber sobre los horarios de estreno de El stand de los besos 3

Esta saga romántica está generando muchas expectativas, por eso, no debes perderte ni un detalle de lo que tus personajes favoritos están dispuestos a asumir en esta nueva etapa de madurez.

Por eso, toma nota de los horarios en los que estará disponible esta historia en tu país:

Perú, México, Colombia, Panamá y Ecuador: 2:00 am.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3:00 am.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4:00 am.

Con esta información ya puedes planificar tu fin de semana en la que puedes maratonear esta historia desde su primera parte para que puedas hacer un repaso y no perder ningún detalle.

¿Qué pasará en este final de la historia romántica?

En el stand de los besos 3 este grupo de jóvenes deberá vivir nuevas experiencias, pero ahora en la universidad en la que cada uno de ellos deberá adaptarse a un nuevo estilo y formar nuevos grupos sociales.

También será todo un reto el llevar adelante sus relaciones que se verán quebrantadas por las distancias.

Aquí se hace especial énfasis sobre las decisiones que deben tomar si seguir con su relación o elegir la universidad en la que irá su mejor amigo.

Detalles de las grabaciones

Como la mayoría de las producciones, esta trama sufrió algunas pausas y retrasos debido a la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que el elenco y el equipo creativo incrementara las medidas de bioseguridad a fin de avanzar en el set y poder ofrecer esta entrega final a tiempo.

La película fue finalmente graba en secreto y esto fue un reto para los actores quienes no podían revelar ningún tipo de detalle en sus redes sociales.

También se conoció que en esta oportunidad se sumaron al elenco Meghanne Young, Taylor Zakhar Pérez, Maisie Richardson-Sellers y Molly Ringwald.

Cada uno de ellos le aporta más dinamismo y frescura a esta historia que en esta oportunidad muestra un mensaje optimista para quienes al igual que estos chicos asumen nuevos roles en sus vidas.

Mensajes de este final de temporada

Hasta ahora El stand de los besos se había mostrado como un trama meramente juvenil, pero ahora toma ciertos aires de estabilidad en medio de la incertidumbre que viven sus protagonistas.

Además, presenta a cada personaje en un tono más vivencial, real y cercano para así mantener la empatía que han generado desde la primera parte.

La exaltación de la verdadera amistad y el verdadero amor también están inmersos en cada escena, en las que en ocasiones, no se sabe qué pasará, pues ahora es definitivo todo lo que pasará en sus vidas.

Así, esta historia demuestra su potencial y cómo realmente es un fenómeno en la plataforma streaming en la que cada vez más ganan seguidores y hasta las opiniones de la crítica.

Y hasta ahora todas giran en torno de que es una buena historia que posee un cierre optimista, repletos de emociones y que bien podría, sí así lo desean sus realizadores, avanzar hacía una nueva etapa.

Mientras eso sucede, no hay que perderse este cierre de El stand de los besos 3 que aparenta ser inolvidable e insuperable.

