Periodista responde a Mauricio Isla y lo emplaza tras quiebre con Gala Caldirola: “Que diga por qué fue”

Sorpresa generaron las palabras de Mauricio Isla, quien le respondió a Cecilia Gutiérrez, luego que esta revelara los supuestos motivos de su quiebre con Gala Caldirola. La periodista se refirió al quiebre de la pareja mediante la dinámica de preguntas y respuestas, tras ser consultada por la separación de los famosos.

“Razón por quiebre de Gala y Mauricio Isla”, escribió una persona. “Él (Isla) es a la antigua, y no quiere que ella trabaje“, contestó la periodista en sus historias.

Sus palabras llegaron a oídos del mismo futbolista, quien le respondió a través de la misma plataforma. “Señora o señorita @ceci.gutierrez, que no tengo idea quién eres, deje de inventar que tengo claro el gran hombre que soy“, escribió encima de un pantallazo tomado desde la cuenta de Gutiérrez.

Cecilia Gutiérrez emplazó a Mauricio Isla: “Que diga por qué fue”

Luego que el futbolista le respondiera a través de redes sociales, Cecilia Gutiérrez replicó mediante la misma plataforma y se refirió a sus palabras en el programa Zona de Estrellas, en donde dijo confiar plenamente en su fuente de información.

“No hacía la ronda hace como tres meses, la hice y una persona me preguntó por qué la Gala se había separado del Huaso. Ahí yo dije, muy elegantemente para que no se enojara, que era muy enchapado a la antigua y no quería que ella trabajara“, señaló, según consigna La Cuarta.

Cecilia Gutiérrez respondió a Mauricio Isla – Instagram

“Él se enojó y puso una historia diciendo que no me conocía, el típico ninguneo, entonces que dejara de inventar cosas. De hecho, ellos tuvieron un problema. ¿Se acuerdan cuando ella quiso venir a Bailando por un Sueño, que él no quería que vinieran? De hecho, estuvieron separados en ese período porque él no quería que trabajara”, agregó.

Además, comentó: “Así como defiendo el derecho de la información, defiendo el derecho a réplica. Él tiene todo el derecho a decir que no es verdad, pero mi fuente es tan confiable que no tengo ninguna duda en lo que yo estaba diciendo. De hecho, puedo acotar datos. No solo no quería que ella trabajara, sino que además le molestaba mucho el tema de las redes sociales, del Instagram de que ella tuviera tanta exposición. No entendía esto de tanto trabajo vía redes sociales”.

“Confío 1000% en mi fuente”, aseguró la periodista – Instagram

Finalmente, reveló un hecho que habría sorprendido a Gala Caldirola. “A ella le sorprendió mucho cuando él abrió su Instagram durante la Copa América e incluso hacía en vivos. Era de pasar de que le cargaban las redes sociales, las odiaba, encontraba que no tenía ningún sentido, a pasar a ser el Don Francisco de la Copa América con sus programas. Si el Huaso Isla dice que no es por esto, que diga por qué fue“, comentó, emplazando al futbolista.