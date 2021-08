Brad Pitt, Julia Roberts, y otros famosos a los que no les gusta bañarse y generan polémica

La higiene personal es vital para mantenernos limpios y elegantes, pero algunos famosos le huyen a la ducha diaria.

Y es que estas celebridades, tanto hombres como mujeres, han expresado con mucho orgullo que no les gusta bañarse y no tienen problema con ello.

Esto ha generado controversia en los fans, pues les parece algo desagradable, y muy extraño en personas que tienen tantos lujos.

Famosos a los que no les gusta bañarse

Ashton Kutcher y Mila Kunis

La famosa pareja sorprendió a todos hace unos meses cuando participaron en un episodio del podcast Armchair Expert de Dax Shepard, y confesaron que no les gusta ducharse.

Explicaron que usar jabón a diario elimina aceites naturales del cuerpo, por lo que pueden pasar días sin bañarse, solo lavan lo fundamental como las axilas, cara, y entrepierna.

Además, tampoco bañan a sus hijos constantemente, solo cuando están muy sucios, pues de lo contrario “no tiene sentido”.

Brad Pitt

Aunque el actor es de los más guapos y sexys de Hollywood, hace años confesó que no era muy amante de las duchas.

Y es que aseguró que a veces no tenía tiempo para bañarse, y no había ningún problema con eso, pues lo mejor que hacía era usar toallas húmedas de bebé para limpiar las zonas más importantes.

“Todo lo que tienes que hacer es tomar toallitas húmedas para bebés, un par de toallitas rápidas debajo de las fosas nasales… No tengo tiempo para darme una ducha”, dijo el actor.

Julia Roberts

La famosa actriz Julia Roberts también considera innecesario bañarse todos los días, pues además lo hace solo con agua mineral.

Además, no se rasura las axilas constantemente, y no usa ningún tipo de desodorante, por lo que prefiere estar al natural.

Estas celebridades no consideran necesario bañarse diariamente

Jake Gyllenhaal

El actor Jake Gyllenhaal aseguró que para él no es necesario bañarse todos los días, pues hacerlo no es positivo para el mantenimiento de la piel.

“Creo que bañarse no es tan necesario. Los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ningún lado. Pero creo que no bañarse es realmente útil para el mantenimiento de la piel, y además nos limpiamos naturalmente”.

Cameron Diaz

La actriz de Los ángeles de Charlie, Cameron Díaz, forma parte de los famosos a los que no les gusta bañarse constantemente.

Y es que confesó que le da “demasiada pereza” elegir la ropa que se va a poner, por lo que no le importa pasar varios días con las mismas piezas de ropa.

