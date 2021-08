Chiqui Aguayo agradece las muestras de cariño tras muerte de su padre

El pasado fin de semana, Chiqui Aguayo comunicó la muerte de su padre mediante una publicación en redes sociales. La comediante compartió una fotografía de su progenitor junto a su hija Amal, y la acompañó con un sensible mensaje lamentando su partida.

“Solo muere lo que se olvida”, escribió. “Lamento que la Amal te haya podido disfrutar tan poco, pero le hablaré todos los días de ti ¡y de cómo me enseñaste a ser una gozadora de la vida!”, agregó, recibiendo un gran apoyo por parte de famosos como Tonka Tomicic, quien le envió sus condolencias, Julio César Rodríguez y José Miguel Viñuela. Este último, comentó: “Fuerza Chiqui querida. Un gran abrazo”.

La animadora María Luisa Godoy, Ignacio Gutiérrez, Antonella Ríos, Magdalena Max-Neef y Alison Mandel, fueron otras de las figuras que se manifestaron. A estos se sumaron otros usuarios, cuyas muestras de apoyo fueron agradecidas por la comediante la tarde del pasado lunes.

A través del formato historias, Chiqui Aguayo expresó su gratitud y se excusó por no responder los gestos. “Gracias a todos por sus infinitas muestras de cariño. No he tenido tiempo de responder, ¡pero he leído todo!”, señaló brevemente en la plataforma.