“Estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo”: Ruth Gamarra en “La Divina Comida”

El nuevo capítulo de La Divina Comida, contó con la participación de Cristián de la Fuente, Constanza Mackenna, Ignacio Briones y la ex integrante de Mekano, Ruth Gamarra, quien sorprendió con sus declaraciones en la cena que lideró.

Tras ser consultada por los motivos por los que salió del extinto programa juvenil, Ruth Gamarra explicó que fue “por un novio… No quería que siguiera trabajando en televisión”. Asombrada por su respuesta, Constanza Mackenna se aventuró con un análisis.

“¿Me imagino que nacer con un papá machista te hace tener un mentalidad quizás machista?”, señaló la actriz, a lo que la ex bailarina respondió: “Tengo que admitir que sí. Yo también tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo“.

“Por ejemplo, a mí sí me gusta servirle a mi marido. O sea, no tengo ahora. Pero sí me gusta que la mujer sirva, que la mujer cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá. Una costumbre de que a mí me criaron así, entonces yo no lo veo mal”, agregó, ante la sorpresa de Constanza Mackenna.

Constanza Mackenna reaccionó a los dichos de Ruth Gamarra en “La Divina Comida” – CHV

“Pero ese es el problema, como uno no lo ve mal se replica y se replica“, comentó el ex candidato presidencial Ignacio Briones, tras escuchar las palabras de Ruth Gamarra. Sin embargo, esta defendió su postura señalando: “No. Yo no lo veo mal. Estoy acostumbrada”.

Posteriormente, Constanza Mackenna se refirió a los dichos de la ex bailarina de Mekano con un descargo frente a las cámaras. “A mí me choca escuchar a mujeres machistas. Me parece fuerte escuchar a una mujer decir que el rol corresponde servirlo, atenderlo, cocinarle. Que el rol de la mujer estuviese ahí en la casa sirviendo al hombre”, señaló.