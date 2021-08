Pasión de gavilanes: Zharick León recuerda cómo fue su audición para el papel de ‘Rosario’

Aunque Zharick León tenía varios años desempeñándose en el mundo de la actuación cuando interpretó ‘Rosario Montes’ en la exitosa telenovela Pasión de gavilanes, fue gracias a su magistral interpretación de este personaje que su carrera despuntó.

En la piel de la guapa estrella del bar Alcalá, la colombiana mostró sus múltiples talentos y conquistó por completo al público. No obstante, encarnarla puso a prueba sus habilidades interpretativas desde la audición, la cual realizó de forma improvisada por varias circunstancias.

Así se ganó Zharick León el papel de ‘Rosario’ en Pasión de gavilanes

Durante una entrevista al programa colombiano La red, la histrionisa recordó lo retador que fue el casting de ‘Rosario’ para ella debido a que asistió a la prueba con muy poca información sobre el papel.

“Cuando yo me enfrento a este nuevo reto, al casting y todo eso, sin conocer muy bien porque a mí nunca me dieron la información que era ese tipo de música ni el estilo… Yo no sabía nada“, comentó en la plática transmitida el año pasado.

“Todo fue así como improvisado, pero cuando a mí me dijeron ‘el personaje tiene que cantar y bailar’, yo dije: ‘no, de una’. Yo soy costeña, además me fascina bailar, me encanta. Entonces dije ‘eso es pan comido’ y qué va”, confesó.

Preparó un rap para el casting

Según contó, ella llevó una propuesta de ropa para el personaje y se quedó asombrada al ver el vestuario que tendría que usar para interpretarlo.

Su mayor sorpresa, sin embargo, se la llevó cuando le preguntaron si se había aprendido la canción Fiera inquieta pues no tenía conocimiento sobre esta. De hecho, preparó un rap anglosajón para su audición.

“Yo no tenía ni idea de que tenía que cantar precisamente esa. Sí me habían dicho que debía cantar, así que preparé un hip hop en inglés, lo más lejos de lo real”, relató en otra conversación con el diario El Tiempo el año pasado.

A este medio, reveló que una persona en el lugar donde se celebraba el casting tenía una grabadora y el casete con el tema, por lo que aprovechó para escucharlo una y otra vez mientras esperaba su turno en las pruebas.

“Pero, la verdad, no tuve mucho tiempo para medianamente aprendérmela, debí lanzarme al agua y salí bastante ‘bajoneada’ ese día”, reconoció.

León deliberó que no la seleccionarían para el papel. Grande fue el desconcierto cuando la contactaron para avisarle que daría vida a la guapa antagonista que robó el corazón a ‘Franco Reyes’ y a muchos espectadores cuando la telenovela se estrenó hace 18 años.

Al final, el personaje marcó un antes y un después en su trayectoria pero también fue un exigente reto actoral pues debía aprenderse coreografías, canciones y libretos para después actuar, bailar y simular el canto a la vez.

Todas estas dificultades, no obstante, no las reflejó en la pantalla.

La eterna ‘Rosario Montes’ en la actualidad

En aquel tiempo, la luminaria tenía 28 años y luchaba por abrirse brecha en el medio artístico de su país. Ahora, tiene 46 años, es una consagrada estrella de la televisión colombiana y se encuentra dedicada al papel más importante de su vida: el de mamá de dos hijos.

“17 años es mucho tiempo y pienso que hay cosas de las que no era tan consciente, especialmente, de la fuerza de Rosario Montes, que era la fantasía de la novela, esa parte alegre. Pero por dentro, esta diva, soberbia, caprichosa, tuvo muchas heridas en el alma, por eso era prevenida y controladora, aunque muy sensible”, agregó en su plática al citado periódico colombiano.

