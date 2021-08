“Ahora soy soltera”: Pamela Díaz confirmó que se divorció de Fernando Téllez

En un nuevo capítulo de Me Late Prime, Pamela Díaz confirmó que se divorció de Fernando Téllez. La pareja comenzó su relación en 2015, y tuvieron una hija en común, Pascuala. Sin embargo, todo llegó a su fin cuatro años después.

“Son cosas muy personales que, obviamente, nunca las voy a decir”, comentó sobre los motivos de su quiebre en Sigamos de Largo. Según detalló, todo tuvo que ver “con conductas que a veces uno se desilusiona con la gente“. “Yo no soy partidaria de que uno esté con alguien por los hijos. Y me costó mucho tomar la decisión. Habían conductas de Fernando, que era mi pareja, o mías que no daban más para tener una relación“, agregó.

Pamela Díaz: “Ahora soy soltera”

A dos años del quiebre, Pamela Díaz confirmó que logró divorciarse de su expareja. Sus declaraciones se dieron en el espacio conducido por Daniel Fuenzalida, luego que revisaran uno de los videos de su nuevo programa de TVN, en el que conversó con la madre de Nicolás Massú, Sonia Fried.

La animadora se reunió con la conocida Tía Sonia en Valparaíso, para participar de una distendida jornada. En medio de su encuentro, tuvieron una divertida conversación. “¿Tú estás divorciada?“, preguntó Pamela Díaz, a lo que su invitada contestó “sí”.

Pamela Díaz junto a la Tía Sonia – TV+

“Yo también, estamos solteras“, comentó la Fiera, cuyas palabras generaron repercusión en el estudio de Me Late Prime. “Me divorcié“, explicó ante la presencia de Daniel Fuenzalida, Sergio Rojas y Andrés Caniulef. “¿Sí? ¡Te divorciaste!“, comentó el conductor del espacio.

“Sí, me salió la nulidad. ¡Ahora soy soltera! Soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero“, agregó la animadora, con gran entusiasmo.