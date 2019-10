Pamela Díaz habla de su difícil quiebre matrimonial: "Yo me separé queriéndolo"

Anoche, Pamela Díaz visitó Sigamos de largo. En el late conversó con Francisca García-Huidobro sobre su quiebre matrimonial. Hace dos meses, la "Fiera" confirmó su separación. Estuvo durante casi cinco años en una relación con el empresario Fernando Téllez, con quien tiene una hija en común, Pascuala.

"Fue doloroso, fue un proceso largo para poder separarme (…) Me costó mucho, hasta que tomé la decisión, pero necesitaba hacerlo. Son cosas muy personales que, obviamente, nunca las voy a decir", sostuvo en el programa de Canal 13.

Su separación tuvo que ver "con conductas que a veces uno se desilusiona con la gente. Uno trata de luchar por algo. Yo no soy partidaria de que uno esté con alguien por los hijos. Y me costó mucho tomar al decisión. Habían conductas de Fernando, que era mi pareja, o mías que no daban más para tener una relación", agregó la conductora de Viva la pipol.

"Habían meses que yo me iba de mi casa al trabajo llorando, pasándolo mal, gritando. Yo dije 'ya se me va a pasar, en algún momento esto tiene que pasar'. Exploto, lloro, grito, a veces me ponía hielo para no estar tan hinchada (…) Yo me separé queriéndolo, con un proceso muy difícil. Me costó muchísimo, lo pasé pésimo", expresó.

La separación fue aún más compleja por los hijos de ambos. Pamela dijo que se llevó a los hijos de su expareja a su casa, pero se los quitaron. Cuando Fran le pregunta quién hizo eso, ella aseguró que fue "parte de la familia de él, no voy a contar nada. Es un proceso triste. No me dejaron verlos en un tiempo. Entonces todo esto me lo 'mamé' tranquila, callada en mi casa", añadió.

"Hoy día estoy más tranquila porque no he hecho las cosas mal. No me juzgo de nada porque he tratado hacer las cosas lo mejor posible. Siempre con la verdad, pero trato de no perjudicar a nadie", finalizó.

