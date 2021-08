Las fotos y datos que comprueban que Darren Barnet de la serie “Yo nunca” es el novio perfecto

El actor Darren Barnet se ha convertido en toda una sensación, sobre todo luego de su interpretación de Paxton Hall-Yoshida en la serie juvenil de Netflix titulada “Yo nunca”. Con este rol conquistó a quienes gustan del típico chico popular, que con el tiempo se da cuenta que debe cambiar si desea tener un mejor futuro académico.

Además, al confesar que realmente quería ser el novio oficial de Devi, la joven indio-estadounidense que estaba dispuesta a abandonar su interés por ser popular, se ganó todos los suspiros de quienes veían como imposible que él volteara a quedarse con ella. Esto no solo le catapultó en la trama, sino fuera de ella, ya que su nombre, talento y atractivo le ha hecho ganar muchos más seguidores, así como reacciones en las redes sociales en las que además demuestra que es el novio perfecto.

Fotos y datos de Darren Barnet que comprueban que es el novio perfecto

Este actor de 30 años posee una mezcla muy interesante, pues proviene de una combinación de raíces muy interesantes ya que su padre tiene ascendencia alemana y cherokee, mientras que su madre es sueca de ascendencia japonesa. De ahí que sus rasgos sean muy interesantes para las chicas que lo encuentran muy guapo. Tiene dos hermanas con las que se lleva muy bien y por eso, siente una especial admiración por las mujeres a quienes respeta y ama con sinceridad.

Su carrera se inició en 2017 cuando tuvo una participación especial en la serie This is Us, uno de los dramas familiares más exitosos de la televisión estadounidense. Ahí también hizo derroche de sensibilidad y versatilidad, ganando aún más terreno en la industria. Con esto demuestra que es muy disciplinado y busca siempre mejorar en todos los ámbitos de su vida.

También dio importantes pasos en series como Mentes criminales o S.W.A.T. Aquí no solo mostró su interés por seguir exponiéndose, sino también de ir perfeccionando o aprendiendo sobre la actuación y cómo explotar su talento para así crear un estilo que lo hagan auténtico y exitoso.

Y aunque su corazón está actualmente ocupado por la también actriz Mikaela Hoover, esto no es impedimento para que sus fans sigan suspirando con cada uno de sus participaciones en importantes proyectos que tiene en puerta para la plataforma streaming como Love Hard que será estrenada para diciembre y en la que lo veremos en otra faceta de su profesión. Incluso, gracias a este trabajo, conoció a la chica que lo tiene perdidamente enamorado. Así demuestra que es un chico sensible, romántico y fiel como pareja.

Este joven apasionado por el mundo de las artes también es un conocedor de la buena música, pues es nieto de Charlie Barnet un destacado exponente del jazz, saxofonista tenor y director de Big Band y aunque no lo conoció, porque murió cuando tan solo era un bebé, dejó su legado en esta familia repleta de artistas quienes honran su nombre en todo momento.

Con esto demuestra que es muy familiar y apegado a sus raíces y cómo ellas influyen tan directamente en su profesión que es algo que agradece en todas sus entrevistas.

Con estas revelaciones personales y profesionales Darren Barnet se muestra como un chico ideal para ligar y con el que seguramente pasarás momentos increíbles. Muy contrario a lo que se evidenció en su rol como Paxton en donde se mostró muy frío, calculador y sobre todo capaz de conquistar a la chica inteligente para rendir en sus calificaciones. Y aunque esto desagradó a mucho, aún existe un número enorme de chicas que lo apoyan en este papel en el que se espera verlo regresar para una tercera temporada.

