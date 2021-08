Revelan impactantes avances de la segunda temporada de “Bridgerton”

La segunda temporada de la exitosa serie Bridgerton es una de las más esperadas, por ello su showrunner no dudó en revelar importantes adelantos.

Éstos llegan para alegrar a la fanaticada que tanto ansía tenerla de vuelta en el catálogo de Netflix, pues esta vez será Anthony, el hermano mayor, el protagonista de esta historia basada en las novelas de Julia Quinn.

El osado y sexy líder de esta numerosa familia será quien estará al frente de la trama y según aseguró Chris Van Dusen (showrunner), éste traerá mucha polémica a esta serie ambientada en el Londres de inicios del siglo XIX.

Impactantes revelaciones de la segunda temporada de Bridgerton

Y con este regreso no solo se esperan nuevos integrantes al elenco, sino también novedades como la que reveló uno de los realizadores al portal Variety haciendo especial referencia de que si bien Anthony se abrirá a nuevo amores, iniciará esta segunda entrega persiguiendo a su amante Siena, pero ésta lo rechaza rotundamente.

Luego de ello se tomará una pausa, pero cuando se siente dispuesto a retomar el camino del amor, no elegirá a una, sino dos mujeres para crear un triángulo amoroso muy tentador y hasta peligroso.

Y aunque ya no tendrá de su lado a su fiel amigo el duque de hastings, por lo menos no físicamente, se valdrá de sus consejos para tomar decisiones en materia de amores, porque a la final, Anthony no quiere herir a nadie.

Pero, esto no es todo, ya que también se conoció que los dos primeros capítulos ya fueron grabados y se encuentran en el proceso de post producción. Esto llena de alegría a la fanaticada, pues las grabaciones siguen en pausa tras descubrir un caso positivo de Covid-19 en el set.

Y aunque existen elementos que garantizan su rápido avance, no será sino hasta el 2022 que tendremos a los Bridgerton de vuelta en Netflix para seguir conquistando a la audiencia que esta enamorada de cada uno de sus personajes.

Nuevas incorporaciones

Shelley Conn, así como Calam Lynch son dos de las figuras principales que se suman a este importante elenco para darle un vuelco importante a la trama producida por Shonda Rhimes.

Shelley será la encargada de interpretar a Mary Sharma, la madre del nuevo amor de Anthony y Calam será Theo Sharpe, un nuevo personaje que se incorpora a la trama y del que aún no se han revelado mayores detalles.

Lo cierto es que, la esencia de la historia, así como la impecable puesta en escena, los argumentos más contundentes, así como los tan exhuberantes peinados y trajes, seguirán marcando la pauta en esta nueva temporada.

Regé-Jean Page el gran ausente de Bridgerton

Y aunque la presencia de Phoebe Dynevor es ya un hecho, no así el de su esposo quien aún se desconoce si será reemplazado por otro actor o manejarán la estrategia de solo recordarlo a través de sus menciones en algunos momentos importantes de la serie.

Esto ha sido un duro golpe para la fiel fanaticada que añoraba con verlo de regreso, pues él al igual que la dulces Daphne enamoraron hasta a celebridades como la socialité Kim Kardashian quien les profesó su admiración en redes sociales.

Ella alegó que a veces considera que su vida es muy similar a la de la duquesa de Hastings. Y también aplaudió sus actuaciones hasta el punto de autonombrarse fan de Bridgerton.

Con esto, la serie del gigante streaming se proyecta aún más y se ubica entre la más destacada en los Premios Emmy en la que recibió 12 nominaciones en diferentes y más importantes categorías.

