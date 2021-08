Esto fue lo que confesó Jennifer Aniston sobre su paso por “Friends” y cómo esto marcó su vida

Si algo tiene claro Jennifer Aniston es que su paso por la serie “Friends” no es algo que quedó en el olvido, pues luego de la tan famosa “Reunión” que se transmitió el pasado 27 de mayo de 2021 por HBO se confirmó una vez más que ellos tienen aún la capacidad para influenciar a su fanaticada que no deja de apoyarlos en sus proyectos individuales. Esto es algo que todos agradecen, en especial esta importante figura de Hollywood que no ha parado de trabajar en diferentes proyectos de cine y televisión.

Esto es algo que ella agradece sobre todo, porque pese al paso del tiempo, sus fans se mantienen intactos apoyando su talento y gracia dentro y fuera de las pantallas. De ahí que ella sorprendiera con unas recientes declaraciones en las que aseguró que luego de su paso por esta tan afanada serie, su vida tuvo un antes y después.

Esto fue lo que confesó Jennifer Aniston sobre su paso por “Friends”

A criterio de la ex de Brad Pitt, este proyecto no solo generó impacto en la audiencia, sino también en ella, pues a medida que pasa el tiempo se da cuenta que no puede desligarse de él, pues forma parte de su ADN y de su trayectoria, pues gracias a esta participación fue escalando y obteniendo la fama y reconocimiento que hoy tiene en la industria del espectáculo.

“Esto es eterno. No está solo en el éter o en un televisor por el que has pasado, sino en nuestros cuerpos reales: nuestro ADN, nuestro torrente sanguíneo, nuestras células. Fue una experiencia de unicornio. Por la razón que sea, todos estábamos en el lugar correcto en el momento correcto, y creamos algo que puso su pequeña bandera en los corazones de muchas personas en todo el mundo”, dijo la actriz en una reciente entrevista con InStyle.

Para la famosa Rachel, este programa tiene una importancia no solo para el elenco, sino también para quienes crecieron junto a ellos y aún siguen atentos a sus pasos. Además reiteró que hubo muchos momentos, capítulos y hasta escenas que lograron impactar a sus seguidores quienes se han sentido identificados con cada situación y por eso considera que entre sus manos aún mantienen una responsabilidad de llevar mensajes positivos para los televidentes.

Rachel Green siempre presente en su vida

Durante este encuentro la actriz, que ahora tiene 52 años y sigue luciendo impactante y espontánea, también señaló que no imagina su carrera sin este personaje, pues a su criterio, trata de mostrar algo de él en cada una de sus audiciones. Es algo que suele salirle natural, ya que como reiteró esta interpretación es la que le permitió conocer la fama y todo lo que conlleva el estar frente a una cámara.

Elenco siempre unido

Para Jennifer Aniston la reciente reunión de trabajo también les permitió actualizar aspectos de sus vidas personales y profesionales, pero lo que más disfrutó fue el saber que luego de esto todos hicieron un pacto de mantenerse conectados para asistir a eventos o salidas que les permitan estar siempre muy cerca, ya que luego del “boom” de Friends muchos se dedicaron a sus planes individuales y se alejaron un poco en sus relaciones personales.

Aniston aseguró que lograron comprometerse uno a otros con tal de asegurar que el proyecto más reciente que les permitió reencontrarse en el set de grabación no será el único lugar en el que podrán verse, sino que habrá tiempo para el relax y estar a tono con sus actuales vidas en las que han vivido múltiples experiencias, muchas de ellas que los fans bien conocen, ya que suele mostrarlo en sus redes sociales en las que ahora más que nunca se mantienen muy activos y brindando información de interés para todos.

Te recomendamos en video: