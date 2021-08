Jennifer Aniston muestra la versatilidad de su estilo llevando el mismo look de Harry Styles

Jennifer Aniston es la mayor representación de estilo y elegancia, y es que a sus 52 años sigue imponiendo tendencias y dando lecciones de moda.

La actriz prueba que se puede lucir cualquier prenda que deseemos sin importar la edad, desde vestidos, jeans, minifaldas, y bikinis sexys.

Pero, también se puede llevar un traje sastre con estilo y elegancia, así como lo llevó en su más reciente sesión de fotos.

La celebridad posó desde su hogar para la revista InsTyle, y demostró que a sus 52 años está en su mejor momento.

Y además, dejó algo muy claro, y es que su estilo es muy versátil, tanto que puede llevar un look masculino.

Jennifer Aniston lleva el mismo look de Harry Styles

La protagonista de Friends sorprendió al llevar el mismo look que Harry Style lució en mayo en los premios Brit.

Se trata de un traje de Gucci en lana y seda, con motivos gráficos en marrón, y pantalón acampanado de la colección otoño 2021.

La celebridad complementó este look con una camiseta de lana sin mangas con cuello redondo y blanco crema y mocasines Gucci de tacón medio.

Así, Jennifer dejó ver que tiene algo en común con el famoso cantante, tanto que lo publicó en sus historias de Instagram y escribió “solo llámame Harriet Styles”, bromeando con lo ocurrido.

Pero, no es la primera vez que llevan el mismo look, pues hace un tiempo el ex One Direction lució una camiseta de Jennifer.

Fue en octubre del 2020 cuando llevó una camiseta blanca con estampado rojo con la frase “ahórrate el drama para tu madre”, exactamente igual a la que la actriz llevó en Friends.

Esto deja claro una gran conexión que existe entre ambas estrellas, y de hecho, Harry ha expresado su admiración por Jennifer, quien fue su primer amor platónico, y por la serie Friends.

